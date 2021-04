Pescara calcio, rilevati 6 positivi al Covid

Brutte notizie in casa Pescara, dopo la positività al Covid di un calciatore a poche ore dall'inzio della partita contro il Brescia, nella giornata di oggi sono stati riscontrati ben 6 positivi al virus, ovvero 5 calciatori ed un membro dello staff. I tesserati, fa sapere la società, sono stati messi in isolamento secondo le direttive federali e ministeriali.I calciatori, che hanno ricevuto esito negativo, contonueranno a svolgere gli allenamenti in vista della gara contro l'Entella, in programma sabato allo stadio Adriatico alle ore 14:00. Altra notizia della giornata è la rescissione contrattuale del calciatore Leandro Fernandes. Questi i comunicati della società biancazzurra:

"La Delfino Pescara 1936 comunica che nell’ultima serie di controlli effettuati questa mattina si sono evidenziati ulteriori casi di positività al Covid-19. Al momento risultano essere 5 componenti del gruppo squadra e 1 del gruppo staff. I tesserati sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica altresì che tutti gli altri membri dei suddetti gruppi sono risultati al momento negativi al test Covid-19. In ossequio alla normativa e al protocollo, e d’accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra ha già iniziato l’isolamento fiduciario, con la possibilità di svolgere la regolare attività di allenamento per tutti gli atleti negativi senza avere alcun contatto con l’esterno."