Nove anni fa la tragedia di Piermario Morosini

Sono passati 9 anni dalla tragedia di Piermario Morosini, il calciatore che perse la vita durante la partita di Serie B tra Pescara e Livorno. Piermario Morosini nacque a Bergamo il 5 luglio 1986. Nel 2001 restò orfano a causa della scomparsa prima della madre e qualche anno dopo il padre. Nel 2004 suo fratello disabile si suicidò restando solo assieme alla sorella, anch’egli disabile. Cresce nei settori giovanili di Atalanta e Udinese, dove nel 2005 esordì in Serie A con la maglia friulana contro l’Inter. Morosini girò l’Italia passando per Bologna, Vicenza, Reggina, Padova e Livorno. Il 14 aprile del 2012, durante la 35° giornata di Serie B si affrontarono allo stadio Adriatico Pescara e Livorno, i labronici si portarono in vantaggio sullo 0-2 ma al 30’ del primo tempo Morosini cadde una volta per poi rialzarsi senza riuscirci per poi crollare definitivamente a terra. Intervennero i medici delle due squadre per soccorrere il ragazzo in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, ostacolata da una vettora della Polizia Municipale. All’arrivo presso l’Ospedale Santo Spirito di Pescara i medici ed infermieri tentarono in tutti i modi di rianimare il ragazzo senza però riuscirci.

IL RICORDO SUI SOCIAL: Nel giorno dell’anniversario i tanti club hanno ricordato il giovane Morosini, a cominciare dall’Atalanta, squadra dove Morosini mosse i primi passi nel mondo del calcio, pubblicando una sua foto con la maglia della Dea scrivendo:

“Piermario #Morosini sempre con noi. Sono già passati 9 anni, ma il suo ricordo resterà sempre nei nostri cuori, più vivo che mai.”

Anche il Vicenza ha ricordato il “Moro”, suo soprannome, scrivendo: “Sono già passati 9 anni, ma il tuo ricordo è sempre con noi. Ciao Moro #PiermarioMorosini #Moro25” per non mancare le Leghe sia di Serie A che B.