Pescara-Entella, ufficiale l'orario della partita

Pescara-Entella, partita di Serie B rinviata a causa del focolaio Covid che ha colpito la squadra abruzzesi, si giocherà martedì 27 aprile alle re 14:00 allo stadio Adriatico. A comunicarlo è stata la Lega B attraverso un comunicato ufficiale:

"Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, in virtù dell’art. 3.1 del C.U. LNPB n. 29 del 13 ottobre 2020; ad integrazione del C.U. LNPB n. 222 del 16 aprile u.s.; dispone che la gara PESCARA – V. ENTELLA, valida per la 15ª giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2020/2021, già programmata per martedì 27 aprile 2021, venga disputata con inizio alle ore 14.00."