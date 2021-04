Pescara Calcio, nuovo caso di positività al Covid

Nella settimana che accompagna il Pescara verso il recupero della 34° giornata del campionato di Serie B contro l'Entella, in programma sabato all'Adriatico alle ore 14:00 non disputatasi a causa dei tanti positivi al Coronavirus ed il blocco della ASL della squadra abruzzese. Nella mattinata di oggi è emersa una nuova positività al virus. Al momento i calciatori positivi sono 8 ed un membro dello staff tecnico, isolati e sotto sorveglianza in rispetto delle norme federali e sanitarie.

