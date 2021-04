Un pareggio che serve a poco: Pescara-Entella 1-1

Allo stadio Adriatico il Pescara pareggia inutilmente contro l’ultima della B, l’Entella. Gli ospiti si portano in vantaggio, al 29’ del primo tempo, con Schenetti. Il Pescara pareggia al 90’ con Rigoni. I biancazzurri restano al penultimo posto della graduatoria a -2 dalla Reggiana terzultima e -3 dal Cosenza, prossima avversaria della squadra di Grassadonia.

LA PARTITA: Grassadonia conferma il 4-3-3 ma con molte novità: davanti a Fiorillo, alla sua 220° partita in maglia biancazzurra eguagliando Di Censo, difesa a 4 con Bellanova e Masciangelo terzini mentre i centrali di difesa sono Guth e Scognamiglio. A centrocampo recuperati Dessena da un infortunio e Machin guarito dal Covid affiancati da Rigoni mentre il tridente offensivo è composto da Odgaard, Capone e Vokic. L’Entella, ormai quasi retrocessa e proveniente dal cambio in panchina con Volpe che subentra a Vivarini, schiera il 4-3-2-1 con Borra in porta,Cléùr, Chiosa, Pellizer e Pavic in difesa, Settembrini, Dragomir e Bresciamini alle spalle di Schenetti trequartista e Morosini-De Luca coppia d’attacco. Arbitra Amabile della sezione di Vicenza.

Partono bene i biancazzurri di Grassadonia che creano due occasioni in cinque minuti, entrambe con il danese Odgaard, la prima con un tiro debole dal limite dell’area dove Bora para distendendosi e la seconda su un colpo di testa su cross di Bellanova. Al 12’ la prima occasione dell’Entella con Dragomir che calcia dai 30 metri, Fiorillo blocca a terra. Un minuto dopo gli ospiti vanno vicini allo 0-1: calcio di punizione battuto da Dragomir, pallone in area di rigore con Pellizer che sfiora la sfera che termina sul fondo. Al 22’ altra chance per la squadra di Volpe: destro di Morosini, pallone deviato da Scognamiglio che prende una traiettoria sul primo palo dove De Luca colpisce con il tacco e manda la sfera sul fondo. Al 25’ il Pescara va vicino al vantaggio: Machin verticalizza per Odgaard che si libera di Pellizer, il danese calcia ma la sua conclusione viene sporcata da Dragomir, pallone sul fondo. Dal gol sbagliato al gol subìto ed ecco che l’Entella passa in vantaggio con una giocata che Schenetti e calcia con il sinistro all’angolo basso: 0-1.

Il primo tempo termina con l’Entella in vantaggio all’Adriatico per 0-1 grazie al gol di Schenetti. Inizio di ripresa con Capone che calcia dalla distanza in maniera debole con Bora che para senza difficoltà. Al 48’ filtrante di Machin per Odgaard tutto solo davanti Bora con la conclusione deviata in corner. Calco d’angolo battuto da Vokic, colpo di testa di Scognamiglio che trova Odgaard che conclude di testa, Bora allontana con le mani sulla linea con la sfera che termina nell’area piccola e Dessena calcia male. Al 52’ l’Entella sfiora lo 0-2: Settembrini in area di rigore salta Masciangelo, calcia in porta e sfiora il secondo palo. Un minuto dopo altra chance per i liguri con De Luca che schiaccia di testa per Morosini con quest’ultimo che si gira e calcia male. Al 55’ traversone di Cléùr altra sponda di De Luca sempre per Morosini che calcia a botta sicura ma spedisce la palla in curva. Primo cambio per l’Entella: dentro l’ex Brunori per De Luca, uscito per infortunio.

Al 56’ Masciangelo entra in area di rigore e calcia sul primo palo ma Bora respinge con le mani. Al 62’ il Pescara si rende pericolo: Masciangelo trova Vokic in area di rigore, calcia un rigore in movimento ma viene deviato da Chiosa. Al 64’ primo cambio per Grassadonia: fuori Vokic dentro Galano. Al 68’ traversone di Masciangelo per Rigoni che colpisce di testa, Bora si stende e para. Al 71’ Andreis commette fallo, calcio di punizione a favore del Pescara: Machin batte corto, serve Masciangelo che si incunea verso l’area di rigore e calcia sull’esterno della rete. Al 75’ triplo cambio per Volpe: fuori Cléùr, Dragomir e Morosini dentro De Col, Marcucci e Bonini. All’83’ doppio cambio per il Pescara: dentro Giannetti e Nzita per Capone e Masciangelo. All’88’ Pellizer commette fallo su Nzita, calcio di punizione a favore del Pescara: batte Machin a cercare Scognamiglio a sua volta da Valdifiori che entra in area e mette un cross per Rigoni e con il piede destro batte Bora: 1-1.

TABELLINO

PESCARA-VIRTUS ENTELLA 1-1

MARCATORI: 29’ Schenetti (E), 90’ Rigoni (P)

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Bellanova, Scognamiglio, Guth, Masciangelo (83’ Nzita); Machin, Rigoni, Dessena (78’Valdifiori); Vokic (64’Galano), Capone (83’Giannetti), Odgaard; All. Grassadonia

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; Clèùr (75’De Col), Chiosa, Pellizer, Pavic; Bresciani; Dragomir (75’Marcucci), Settembrini (64’Andreis); Schenetti; De Luca (55’ Brunori), Morosini (75’Bonini); All. Volpe

AMMONITI: Pavic (E), Morosini (E), Andreis (E), Valdifiori (P), Pellizer (E)

ESPULSI

ARBITRO: Amabile della sezione di Vicenza