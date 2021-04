Pescara Calcio, altri 3 giocatori negativi al Covid

Giungono buone notizie in casa Pescara, nonostante l'inutile pareggio nel recupero contro la Virtus Entella (1-1 martedì pomeriggio all'Adriatico) ed una retrocessione in Serie C sempre più vicina. La società ha fatto sapere attraverso una nota ufficiale su Facebook la negatività al Covid-19 di 3 calciatori e potranno allenarsi sempre in modo individuale, perché la ASL non ha ancora dato il via libera agli allenamenti di gruppo.

La società, per motivi di privacy, non ha svelato i nomi dei tesserati e Grassadonia potrà comunque schierarli sabato allo stadio Marulla contro il Cosenza di Occhiuzzi. La gara sarà arbitrata da Marinelli della sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Lanotte di Barletta e Moro di Schio ed il IV uomo sarà Rutella della sezione di Enna.