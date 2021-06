Calcio, per il Pescara Primavera test amichevole contro la Nazionale

Pomeriggio ricco di gol ma soprattutto emozioni per il Pescara Primavera che a Coverciano, sede principale della Nazionale, hanno affrontato in amichevole gli Azzurri guidati da Roberto Mancini. Si rivede in campo Marco Verratti, che ha giocato per soli 20 minuti assieme ai ragazzi di Iervese, indossando la maglia del club adriatico che lo lanciò nel calcio dei grandi ma assieme alla compagine adriatica, per la prima frazione di gioco, hanno preso parte anche il portiere Sirigu e l'attaccante Raspadori. Nella ripresa sono stati Belotti e Meret a disputare il test con la squadra del Pescara.

La compagine di Mancini ha vinto per 6-0: nel primo dei due tempi da 30 minuti sono andati a segno Bernardeschi, Belotti e Chiesa mentre nella seconda frazione le reti sono state firmate da Raspadori, Cristante e Pessina.