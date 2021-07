Pescara calcio, le date ufficiali del ritiro

Con le ufficializzazioni di Luca Matteassi (ds) e Gaetano Auteri (allenatore) può iniziare la stagione sportiva del Pescara. I biancazzurri si ritroveranno, il 13 luglio, nella città adriatica per effettuare le visite mediche.

A seguire la partenza verso Palena, punto di ritrovo del club biancazzurri da diversi anni (ad eccezione dello scorso anno causa pandemia). Il ritiro inizierà il 15 luglio e terminerà il 27 luglio. In via di definizione la possibilità di svolgere una gara amichevole presso lo stadio gli “Angeli Di Palena”

Dopo un breve periodo di riposo, il 30 luglio 2021 i biancazzurri inizieranno la seconda fase del ritiro presso il centro sportivo DelfinoTraining Center con alloggi presso EkkHotel di Montesilvano. Termine periodo seconda parte del ritiro ancora da definizione.

Il campionato di Serie C inzierà il 29 agosto e terminerà il 24 aprile 2022 mentre le soste saranno il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, ed il 2 gennaio. Il turno di festività natalizia sarò il 22 dicembre mentre la Coppa Italia prenderà il via il 14 agosto.

Nel pomeriggio di ieri il Pescara ha ufficializzato il primo innesto per Auteri: si tratta dell'attaccante Michael De Marchi, classe '94 proveniente a titolo definitivo dalla Virtus Vecomp Verona. Il comunicato della società:

"La Società Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo a titolo definitivo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michael De Marchi.

Attaccante classe ‘94 proveniente dalla Virtus Vecomp Verona, militante nel campionato serie C girone B e dove nel 2018 ha vinto il campionato di serie D, girone C. De Marchi conta anche 7 presenze in serie B con la maglia del Carpi e 17 con la maglia del Cittadella.

Benvenuto in #CasaPescara"