L'Italia è Campione d'Europa! Grande festa a Pescara

L'Italia è Campione d'Europa! A Wembley gli Azzurri di Roberto Mancini hanno battuto l'Ignhilterra ai calci di rigore dopo l'1-1 nel tempi supplementari. Gli inglesi erano passati in vantaggio dopo soli 2 minuti di gioco con un gol di Shaw, dimenticato dalla nostra difesa.

L'Italia fatica molto ma nel secondo tempo trova il gol del pareggio: corner dalla destra battato da Insigne, colpo di testa di Cristante per Verratti che colpisce il palo e subito dopo arriva Bonucci che deve spingere il pallone in rete: 1-1. La partita non si sblocca nei tempi supplementari e successivamente ai calci di rigore: per gli Azzurri vanno a segno Berardi, Bonucci e Bernardeschi ma sbagliano Belotti e Jorgihno mentre per gli inglesi siglano i penalty Kane e Maguire e grazie alle due splendide parate di Donnarumma su Sancho e Saka l'Italia può festeggiare il suo secondo titolo europeo 53 anni anni dopo.

Subito dopo la lotteria dei rigori è scoppiata la festa in tutte le piazze italiane. Anche Pescara ha celebrato la vittoria degli Azzurri riunendosi sia alla Nave di Cascella che Piazza Salotto. Cori, sfottò, fumogeni, bombe carta e bandiere hanno colorato il centro cittadino con il tricolore.

Anche il Palazzo del Comune ha celebrato il successo Azzurro, illuminando il campanile di verde, bianco e rosso.