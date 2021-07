L'ASD Fater Angelini Abruzzo apre le porte al calcio femminile

Un nuovo progetto è pronto a partire per L’Associazione sportiva dilettantistica Fater Angelini Abruzzo: l’avvio della scuola calcio femminile completamente gratuita.

Ed è per questo che l’associazione ha pensato a due giorni, dei veri e propri Open Days, dedicati alla promozione di questa iniziativa in programma venerdì 30 e sabato 31 luglio dalle ore 18 presso il Centro Sportivo Fater in Via Raiale, 108 Pescara.

Dal prossimo mese di settembre fino al mese di giugno verranno infatti attivate sessioni di allenamento completamente gratuite, rivolte a bambine dai 6 ai 12 anni compiuti.

Al suo interno in realtà c’è in cantiere un’altra grande iniziativa: dalla prossima stagione sportiva, l’Associazione proverà a creare anche la Quarta Categoria Abruzzo per persone con disabilità cognitivo-relazionale e patologie psichiatriche.