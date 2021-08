Presentate le nuove divise del Pescara

Presentate questa mattina, attraverso i canali social, le nuove divise del Pescara in vista del prossimo campionato di Serie C. (CLICCA QUI PER LEGGERE IL CALENDARIO).

La prima divisa è legata alla tradizione e ripropone il motivo delle ampie righe verticali bianco azzurre che coprono quasi interamente la casacca tranne il lungo manica dove corre intera la banda azzurra su cui sono protagonisti i loghi in bianco Erreà. Il colletto a giro è bordato di azzurro, particolare ripreso anche nell’orlo delle maniche.

Colorata e d’impatto, la seconda maglia è realizzata in un innovativo arancione brillante, e presenta una fantasia geometrica triangolare. Vestibilità adente, il collo è bordato di azzurro ed è sempre a giro.

Entrambe le divise sono prodotte nell’innovativo tessuto antivirale e antibatterico Ti – Energy 3.0, filato notevolmente evoluto grazie all’integrazione di nano particelle di ossido di zinco incapsulate nelle fibre del filato che permettono di ottenere un’efficacia antivirale e antibatterica e dal trattamento Minusnine J+ che conferisce impermeabilità ai liquidi.

Raffinatezza e stile retrò caratterizzano la terza divisa. Ispirata da una maglia da gara della stagione 1999 – 2000, all’altezza del petto si trova un’ampia fascia diagonale ad effetto sfuocato, che intreccia la base predominante blu con il colore bianco delle spalle ad un terzo colore: il rosso.

Quest’ultimo lo si trova nel collo tagliato a polo e nell’orlo delle maniche, valorizzando così lo stile essenziale ma molto raffinato della casacca.

Dalla vestibilità aderente, la maglia è in Mundial, tessuto morbido e traspirante, con costruzione a doppia foratura, caratterizzato dalla presenza di microfori che favoriscono una rapida evaporazione del sudore e una rapida asciugatura.

Ciò che unisce le tre maglie, è la lunetta contenente tutte le tipologie grafiche di righe azzurre realizzate negli ultimi dieci anni. Questo perché Erreà Sport si appresta a festeggiare il decimo anniversario di collaborazione con la squadra abruzzese.