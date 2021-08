Pescara-Olbia, ecco dove vedere la partita

Per il settimo anno consecutivo, Eleven Sports è broadcaster ufficiale di tutto il campionato di Serie C.

Sarà il ritorno della Coppa Italia ad aprire una stagione a dir poco entusiasmante. Una settimana prima dell'avvio del campionato è in calendario, infatti, l'appuntamento immancabile con la Coppa Italia tutto da vivere, come sempre in diretta su Eleven Sports. Una formula nuova per la competizione che torna protagonista dopo un anno di assenza.

56 le squadre subito impegnate e un tabellone che non concede seconde occasioni in quanto i primi quattro turni sono a gara unica con la doppia sfida andata/ritorno che scatterà solo dalle semifinali. In palio un posto privilegiato nei playoff promozione.

Un'occasione subito importante per pregustare lo stato di forma delle varie squadre ad appena sette giorni dalla prima giornata del campionato di Serie C 2021/22.

Si parte giovedì 19 agosto alle 20.45 con Pescara-Olbia, esordio subito insidioso per la formazione abruzzese contro la compagine sarda che nella passata stagione ha spesso venduto cara la pelle anche contro le big. Sabato poi un vero e proprio assaggio di ciò che riserveranno i prossimi weekend con ben 19 partite in programma. Tra queste spiccano l'esordio del Palermo contro la matricola Picerno, Juve Stabia-Messina e il derby Bari-Fidelis Andria. Chiusura domenica con altri derby che tornano in Serie C dopo qualche stagione come Piacenza-Reggiana e Virtus Francavilla-Taranto.

Sarà anche l'esordio della Serie C sulla nuova piattaforma Eleven (www.elevensports.com e non più .it) e sulle nuove app per iOS e android appena lanciate.

Tante le nuove funzionalità che saranno disponibili con l'avvio del campionato che renderanno più completa la fruizione delle partite per tutti i tifosi d'Italia. In particolare la presenza delle formazioni direttamente nel player, in modo da poter consultare i due schieramenti in qualsiasi momento della partita, e la possibilità di rivivere i momenti salienti del match in tempo reale. Durante il live infatti gli highlights con gol, occasioni, parate e cartellini rossi saranno sempre disponibili e a portata di clic per favorire anche lo zapping ma non restare mai indietro sullo svolgimento dei match.

Insomma, un'esperienza di visione moderna, personalizzata e originale che prevede un palinsesto completo di tutte le 1.140 partite del campionato racchiuse in un unico pacchetto in formula stagionale a € 69,99. In alternativa è disponibile un abbonamento mensile al prezzo di € 7,99. Collegati subito a www.elevensports.com e scegli la tua offerta.