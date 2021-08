Pescara Basket, confermato il preparatore fisico Marco Pizzoli

La società Pescara Basket è lieta di comunicare che Marco Pizzoli sarà il preparatore fisico anche per la stagione 2021/2022, che prenderà ufficialmente il via lunedì 23 Agosto con il raduno ed il primo allenamento della squadra presso il Palasport di Via Elettra.

Dopo una lunga carriera nel calcio a 5, durante la quale ha raccolto tantissimi successi in ambito nazionale ed internazionale con il Pescara Calcio a 5, dallo scorso anno ha intrapreso il suo percorso professionale nella pallacanestro, facendosi subito apprezzare per le sue importanti capacità lavorative, nonché per le sue qualità umane.

Con la sua conferma la società biancazzurra vuole dare ulteriore impulso al proprio progetto basandosi, come sottolinea lo stesso Pizzoli, sulla continuità dell'ottimo lavoro già svolto nella scorsa stagione:

"Considerando dei bellissimi risultati che abbiamo raggiunto l'anno scorso, con i miglioramenti della squadra di settimana in settimana, sono felicissimo di poter rimanere e continuare in questo progetto, insieme ad uno staff e ad una società competente ed ambiziosa come piace a me e soprattutto perché il gruppo di base è rimasto. Quindi il lavoro non deve ripartire da zero, ma sarà un lavoro continuativo, con due innesti importanti. Realizzare dei progetti e raggiungere i risultati tramite questi progetti – conclude Pizzoli – richiede tempo e vanno fatti a lungo termine. Il tutto e subito non ha mai pagato ed in questa società, fin dal mio arrivo lo scorso anno, ci sono tutte le condizioni per poter lavorare bene, seguendo un programma preciso e ben definito senza forzare i tempi, in quanto sarebbe solamente dannoso."

Inoltre la Pescara Basket informa che lunedì 23 Agosto ci sarà il via ufficiale della stagione 2021/2022, con il raduno ed il primo allenamento presso il Palasport di Via Elettra che scatterà alle ore 17.30.

La società biancazzurra è lieta di invitare tutti gli organi di informazione al raduno, con la possibilità di effettuare interviste a tutti i tesserati ed alla dirigenza al termine del primo allenamento, previsto alle ore 19.30, dove sarà offerto anche un rinfresco a tutti i presenti.