Pescara Basket, Di Nicola confermato nuovo assistente di coach Vanoncini

Conferma importante nello staff tecnico biancazzurro, con la Pescara Basket lieta di comunicare che Giacomo Di Nicola sarà uno degli assistenti di coach Stefano Vanoncini anche nella stagione 2021/2022.

Classe 1991, pescarese doc, Giacomo è un componente storico della compagine biancazzurra, avendo cominciato il suo percorso dal minibasket ed arrivando negli anni ad essere assistente in prima squadra, guidandola anche da capo allenatore in diverse partite, dove ha l'invidiabile record dell'imbattibilità.

La scorsa stagione, oltre al lavoro quotidiano al fianco di Vanoncini, ha svolto anche il ruolo di head coach della squadra di Serie C Silver, composta interamente da atleti under 18, guidandola alla conquista sul campo della qualificazione ai play off, non disputati solamente per una questione regolamentare.

"Ringrazio la società per avermi permesso anche quest'anno di far parte dello staff di coach Vanoncini – afferma il giovane tecnico pescarese – e di proseguire nel mio di crescita personale. Spero di conciliare al meglio lavoro e pallacanestro per dare tutto il mio contributo per la crescita del gruppo – conclude Di Nicola – e per raggiungere gli obbiettivi che ci siamo posti!"

Va quindi a definirsi il staff di coach Stefano Vanoncini, con il vice Luca Cinquegrana e le conferme dell'assistente Di Nicola e del preparatore Pizzoli, già comunque al lavoro da diversi giorni per ultimare il programma di lavoro in vista dell'avvio ufficiale della stagione di lunedì 23 Agosto.