Pescara-Ancona Matelica, il comunicato dei Rangers

Mancano 3 giorni all'esordio in Serie C per il Pescara, che ospiterà sabato 28 agosto ore 20:30 all'Adriatico l'Ancona-Matelica, un derby sentitissimo da entrambe le tifoserie.

I Pescara Rangers, gruppo della Curva Nord, hanno pubblicato un comunicato, annunciano la loro presenza non solo sugli spalti del pubblico di casa ma anche a Massa Carrara per la prima trasferta stagionale del Delfino contro la Carrarese, in programma domenica 5 settembre ore 17:30 :