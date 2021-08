Pescara sede della sesta tappa del BPER Banca AIBVC Italia Tour 2021

Sarà lo stabilimento La Prora di Pescara a ospitare il sesto appuntamento del BPER Banca AIBVC Italia Tour 2021. Protagonista di questa due giorni sarà l'Abruzzo, quinta Regione a veder schiacciare sotto il sole i funamboli del beach volley italiano. Dopo quasi tre settimane di pausa è tempo di indossare di nuovo canotta e occhiali e dar vita a una tappa spettacolare. Dallo scorso anno il Tour è legato all'Associazione Italiana Beach Volley Club e all'ente di promozione ASI, l'organizzazione sarà curata nei minimi particolari anche grazie anche al promoter locale Sirdeco Beach Volley School.

TRA LE DONNE: ci sarà da divertirsi, anche perché rispetto alle ultime uscite molte coppie si sono mescolate e ci sarà grande equilibrio. Il livello è sicuramente alto e lo spettacolo assicurato, Jennifer Luca giocherà assieme ad Alice Eaco, le due ragazze della BVA di Roma saranno le canotte oro (che simboleggia la leadership in classifica nella singola tappa), la romagnola Nicol Bertozzi farà coppia con la romana Milena Stacchiotti, un tandem molto interessante, che potrebbe arrivare fino in fondo. Tentano l'assalto alla prima posizione in classifica le romagnole Giulia Moltrasio e Silvia Leonardi. Outsider Langellotti-Palomino, come Gianandrea-Zanon.

IN CAMPO MASCHILE: se ne vedranno delle belle con il ritorno di Tommaso Casellato assieme ad Andrea Lupo, già vincitori a Pesaro. Chi vuole conquistare il Tour è di sicuro la coppia laziale composta da Francesco De Luca e Luca Colaberardino, che hanno conquistato le tappe di Gizzeria e Cesenatico. Loro sono la squadra da battere, ci proveranno Mencaroni-Bartoloni, Maestri-Traini, gradito ritorno di Marco Negri assieme a Fabio Casali.

La formula è quella internazionale della FIVB con pool nella prima fase e poi nella seconda a eliminazione diretta".

MUSICA E VILLAGGIO Il BPER Banca AIBVC Italia Tour 2021 rappresenterà non solo un importante momento sportivo, ma sarà un polo di divertimento e svago per tutti gli appassionati. Ci sarà da divertirsi con il villaggio commerciale in cui diverse aziende potranno incontrare i giocatori e semplici appassionati che si troveranno ad assistere alle partite del fine settimana. Uno stand sarà dedicato all'AIBVC con il merchandising ufficiale. Non mancherà il divertimento con giochi interattivi e dj set dal mattino al tramonto.

PARTNER

Per l'ennesima stagione a scendere in campo con l'AIBVC e anche con l'Italia Tour è BPER Banca che crede fortemente nel beach volley, un bel connubio che si rinnova di stagione in stagione con grande entusiasmo, un istituto di credito che vuole fortemente veicolare il proprio brand attraverso le schiacciate sottorete. Just People cura la produzione del tour e la parte commerciale di gestione sponsor. Si giocherà ovviamente con il pallone ufficiale Wilson, mentre V2 Sport è il partner tecnico, Nexus per la fisioterapia. Non mancherà anche Beach Match. Partner locali: Sirdeco Beach Volley School, Comune di Pescara, Regione Abruzzo, Città di Gabriele D'Annunzio.

MEDIA

Le partite saranno trasmesse sulla web tv di OA Sport e OA Plus agli indirizzi www.sport2u.tv, www.oasport.it e www.oasport.it/oaplus in diretta streaming nella giornata di domenica, ovvero nella giornata in cui si svolgeranno le finali e poi spazio ai protagonisti con interviste nel post partita. Tanto spazio anche sui social ufficiali AIBVC in cui si potranno trovare foto, video e interviste, tutte le curiosità.

LE DATE

18-19 settembre – Viareggio (LU), Bagno Flora

25-26 settembre – Otranto (LE), Balnarea Beach