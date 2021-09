Carrarese-Pescara, info biglietti per i tifosi ospiti

Si avvicina la prima trasferta stagionele del Pescara. I biancazzurri, vittoriosi all'esordio nel derby contro l'Ancona-Matelica (2-1 all'Adriatico), scenderanno in campo domenica (ore 17:30) allo stadio Dei Marmi contro la Carrarese, reduce dal pareggio esterno contro il Pontedera (1-1).

I tifosi ospiti potranno acquistare in prevendita i biglietti di SETTORE OSPITI, al prezzo di € 10,00 più diritto di prevendita:

• on – line sul sito http://www.etes.it

La prevendita per il settore ospiti sarà attiva DALLE ORE 18.00 di mercoledì 01/09/2021 e fino alle ore 19:00 di sabto 04/09/2021. Per poter accedere alla gara dovranno essere rispettate le modalità di accesso dettagliate di seguito.

Procedendo con le operazioni di acquisto, l’acquirente accetta e dichiara di possedere i suddetti requisiti che saranno verificati al momento dell’accesso allo Stadio tramite scansione digitale. Chi risulterà sprovvisto di Green Pass ottenuto con le modalità in vigore, non potrà accedere allo Stadio e non avrà diritto al rimborso del biglietto.

La prevendita per i sostenitori locali sarà attiva dalle ore 18.00 di mercoledì 01/09/2021 dove sarà possibile acquistare i biglietti di SETTORE GRADINTA al prezzo di € 10,00 più diritto di prevendita (non sono previste riduzioni):

• on – line sul sito http://www.etes.it

• in tutti i punti vendita abilitati del circuito Etes

MODALITA’ DI ACCESSO ALLO STADIO DEI MARMI – 4 OLIMPIONICI AZZURRI:

Ricordando che l’acquisto del biglietto comporta la tacita accettazione del regolamento d’uso dell’ impianto, per accedere allo stadio sarà obbligatorio presentare, oltre al documento d’identità ed al tagliando/pass, anche il Green Pass (o in formato cartaceo o in formato digitale). La certificazione verde COVID-19 si ottiene (in base alla vigente normativa di riferimento): • Avvenuta vaccinazione anche con una sola dose (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla seconda dose). Dal completamento del ciclo vaccinale la certificazione ha validità di nove mesi; • Avvenuta guarigione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); • Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido effettuato presso le strutture sanitarie pubbliche o dalle strutture private/farmacie autorizzate (validità 48 ore).