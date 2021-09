Il Lunedì del Delfino

Bissando il successo della scorsa settimana contro il Matelica, il Delfino ha espugnato ieri pomeriggio lo Stadio dei marmi di Carrara con il medesimo risultato (due reti a una). Molto simile anche l’andamento della gara, con i biancazzurri, in tenuta rossa da trasferta, in vantaggio nel primo tempo grazie a una ribattuta di De Marchi in area susseguente a una traversa, ma poi raggiunti sul pari dai toscani, con una bella conclusione da fuori di Battistella. Durante l’intervallo Mister Auteri cambia tutto il fronte offensivo, in stile hockey su ghiaccio, con ben tre sostituzioni, a dimostrazione ulteriore che questa squadra, seppur infarcita di giocatori offensivi, manca di una punta di peso.

La superiorità tecnica di Memushaj e compagni appare evidente, ma si fa fatica a concretizzare. Pompetti fallisce clamorosamente anche un calcio di rigore a metà ripresa, tirandolo malamente, finché è proprio il capitano albanese a risolverla, quando manca poco più di una decina di minuti al termine. Un colpo di testa dal limite dell’area piccola, facilmente messo a segno anche perché dimenticato dai difensori carraresi.

Si soffre nel finale, complice anche l’espulsione di Nzita per doppia ammonizione, ma alla fine si torna a Pescara con il bottino pieno. In classifica il Delfino è già da solo al comando, però è presto per farsi illusioni, senza un attaccante incisivo e con troppe amnesie a centrocampo, fin qui evidenziate nelle gare ufficiali disputate, non sempre si riuscirà a cogliere i tre punti. Dovrà lavorare parecchio Auteri, ma per un allenatore esperto come lui, questo sicuramente non sarà un problema.

Prossimo impegno domenica prossima, in casa, sempre alle ore 17:30, contro la Vis Pesaro.