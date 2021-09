La Vincenzo Serraiocco Consulting nuovo sponsor del Pescara

La Vincenzo Serraiocco Consulting main sponsor del Pescara. Si rinnova così anche per questa nuova stagione calcistica la collaborazione fra la società del commercialista pescarese Vincenzo Serraiocco e del fratello Andrea, che ha sedi operative a Pescara, Roma e Torino-Rivoli e la società biancazzurra guidata dal presidente Daniele Sebastiani.

"Con grande soddisfazione ed orgoglio posso annunciare che la nostra società sarà il main sponsor del Pescara anche per questo nuovo campionato. Il nostro marchio - spiega Serraiocco - è stato più volte legato al nome del Pescara nelle ultime stagioni e così anche in questa occasione appena c'e stata l'occasione e l'opportunità di poter proseguire questo matrimonio è bastata una stretta di mano con il presidente Sebastiani per poter sugellare nuovamente questa collaborazione.

Da professionista che opera sul territorio con importanti investimenti e con varie attività, ma anche come appassionati di sport e permettetemi come tifosi dei colori biancazzurri, con entusiasmo con a mio fratello Andrea abbiamo deciso assieme anche alle nostre famiglie di legare ancora il nostro nome e il nostro marchio a quello del Pescara.

Lo sport ha anche una grande valenza sociale e per questo chi come noi opera anche sul sociale e come il sottoscritto anche come imprenditore è stata una logica conseguenza rispondere presente perché lo sport è sociale, lo sport è condivisione e aggregazione, con l'augurio e con la speranza - conclude Serraiocco - di poter vivere una stagione sportiva ricca di soddisfazioni".