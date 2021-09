Coppa Italia: Pescara-Grosseto, info biglietti

Dopo il pareggio interno rimediato contro la Vis Pesaro (2-2) per il Pescara di Gaetano Auteri è già tempo di tornare in campo per la partita di Coppa Italia contro il Grosseto. La gara si giocherà mercoledì 15 settembre 2021 alle ore 20:30 allo stadio Adriatico.

L'arbitro della partita sarà arbtitrata da Taricone della sezione di Perugia, coadiuvato dagli assistenti Tempestilli di Roma 2 e Cerilli di Latina mentre il IV Uomo sarà Centi della sezione di Terni.

Nel frattempo la società ha diramato i prezzi per la partita, rimasti invariati rispetto a quelli contro Ancona Matelica e Vis Pesaro:

Tagliandi in vendita dalle ore 10:00 di lunedì 13 settembre in modalità On-Line o presso tutti i punti vendita VIVATICKET .

Punto vendita ufficiale Pescara calcio situato all’interno del The Official Store Pescara Calcio in via Carducci 69 con orari apertura negozio a partire da lunedì 13 settembre.

Punto vendita botteghino previsto per solo il giorno della partita a partire dalle ore 16:00 fino al termine del primo tempo.

COSTO BIGLIETTO :

CURVA NORD – intero 10,00 euro – ridotto 7,00 euro + 1 euro prevendita

– intero 10,00 euro – ridotto 7,00 euro + 1 euro prevendita TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE – intero 19,00 euro – ridotto 13,00 euro + 1 euro prevendita

– intero 19,00 euro – ridotto 13,00 euro + 1 euro prevendita TRIBUNA ADRIATICA NORD – intero 15,00 euro – ridotto 10,50 euro+ 1 euro prevendita

– intero 15,00 euro – ridotto 10,50 euro+ 1 euro prevendita TRIBUNA ADRIATICA SUD – intero 15,00 euro – ridotto 10,50 euro + 1 euro prevendita

– intero 15,00 euro – ridotto 10,50 euro + 1 euro prevendita TRIBUNA MAJELLA CENTRALE – intero 35,00 euro – 25,00 euro + 1 euro prevendita

– intero 35,00 euro – 25,00 euro + 1 euro prevendita TRIBUNA MAJELLA SUPERIORE – intero 25,00 euro – ridotto 18,00 euro + 1 euro prevendita

– intero 25,00 euro – ridotto 18,00 euro + 1 euro prevendita TRIBUNA MAJELLA INFERIORE – intero 25,00 euro – ridotto 18,00 euro + 1 euro prevendita

– intero 25,00 euro – ridotto 18,00 euro + 1 euro prevendita SETTORE VIP – intero 60,00 euro – ridotto 42,00 euro + 1 euro prevendita

– intero 60,00 euro – ridotto 42,00 euro + 1 euro prevendita POLTRONISSIMA – intero 60,00 euro – ridotto 42,00 euro + 1 euro prevendita

– intero 60,00 euro – ridotto 42,00 euro + 1 euro prevendita (Usufruiscono del ridotto: Donne, Over 60, Under 18, Div. Ab.)

CURVA SUD SETTORE OSPITI – Tariffa unica 10,00 euro + 1 euro prevendita con chiusura vendite fissata per martedì’ 14 settembre alle ore 19:00

Info per Introduzione Striscioni

La Delfino Pescara 1936 invita i tifosi a recarsi allo Stadio Adriatico ‘Giovanni Cornacchia’ con largo anticipo, al fine di evitare assembramenti e facilitare le procedure di verifica della documentazione necessaria all’accesso nell’impianto sportivo, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti e dei protocolli FIGC..

Si ricorda, inoltre, di occupare tassativamente il posto assegnato sul biglietto in modo da garantire il distanziamento tra uno spettatore e l’altro, nonchè l’obbligo di indossare la mascherina, a protezionte delle vie respiratorie, per tutta la durata dell’evento sportivo.

In caso di mancanza del green pass, o di green pass non valido e della mascherina al seguito, non sara’ possibile accedere all’ evento. Si richiede da parte di tutti i sostenitori la massima collaborazione nel rispettare le indicazioni di viabilità e accesso.