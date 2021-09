Montevarchi-Pescara, designato l'arbitro

Questa sera il Pescara di Gaetano Auteri sarà impegnato per la gara di Coppa Italia di Serie C contro il Grosseto (ore 20:30 allo stadio Adriatico). Nel frattempo sono stati designati per la quarta giornata del girono d'andata del campionato.

Il direttore di gara di Aquila Montevarchi-Pescara (domenica ore 17:30 sul campo neutro di Pontedera causa lavori dello stadio Peri) sarà Michele Giordano della sezione di Novara, coadiuvatodagli assistenti da Bartolomucci di Ciampino e Biffi di Treviso, mnetre il IV Uomo sarà Bonci della sezione di Pesaro. Queste le altre designazioni:

GUBBIO-ENTELLA (sabato 18 settembre ore 17:30)

ARBITRO:Tremolada

ASSISTENTI: Carrelli-Dicosta

IV UOMO: Frosi

PISTOIESE REGGIANA (sabato 18 settembre ore 17:30)

ARBITRO:Arena

ASSISTENTI: Cataldo-Giorgi

IV UOMO: Mori

ANCONA MATELICA-PONTEDERA (sabato 19 settembre ore 17:30)

ARBITRO: Luongo

ASSISTENTI: Dell'Arciprete-Tomasi

IV UOMO: Rutella

CARRARESE-GROSSETO (sabato 19 settembre ore 17:30)

ARBITRO: Di Cicco

ASSISTENTI: Catani-Barberis

IV UOMO: Nicolini

FERMANA.MODENA (sabato 19 settembre ore 17:30)

ARBITRO: Di Cairano

ASSISTENTI: Belsanti-Politi

IV UOMO: Gregoris

IMOLESE-SIENA (sabato 19 settembre ore 17:30)

ARBITRO: Catanoso

ASSISTENTI: Taverna-Morea

IV UOMO: Peletti

LUCCHESE-OLBIA (sabato 19 settembre ore 17:30)

ARBITRO: Gigliotti

ASSISTENTI: Collavo-De Nardi

IV UOMO: Marra

AQUILA- MONTEVARCHI-PESCARA (sabato 19 settembre ore 17:30)

ARBITRO: Giordano

ASSISTENTI: Bartolomucci-Biffi

IV UOMO: Bonci

TERAMO-VIS PESARO (sabato 19 settembre ore 17:30)

ARBITRO: Rinaldi

ASSISTENTI: Pascali-Maninetti (sabato 19 settembre ore 17:30)

IV UOMO: Sacchi

VITERVESE-CESESA (sabato 19 settembre ore 17:30)

ARBITRO: Pascarella

ASSISTENTI: Monaco-Castro

IV UOMO: Dini