74°Trofeo Matteotti, a Pescara al via anche il campione europeo Sonny Colbrelli

Il cast del 74°Trofeo Matteotti si arricchisce di un altro nome di spessore: ai già citati Matteo Trentin (UAE Team Emirates), Diego Ulissi (UAE Team Emirates) e allo spagnolo Alejandro Valverde (Movistar Team), si aggiunge quello di Sonny Colbrelli, neo Campione Europeo chè sarà al via domenica 19 settembre a Pescara con la nazionale italiana di Davide Cassani e Marino Amadori.

Per il bresciano di Casto, classe 1990 e portacolori della squadra di club Bahrain Victorius, sarà la sua prima partecipazione in assoluto al Matteotti da quando è passato professionista nel 2013. La corsa pescarese, organizzata dall'Unione Ciclistica Fernando Perna, avrà al via per la prima volta nella sua storia un campione europeo "in carica" (la rassegna continentale di ciclismo su strada, sotto l'egida dell'Unione Europea del Ciclismo, è stata istituita tra i professionisti soltanto a partire dal 2016).

Il nome di Colbrelli (tra gli uomini di punta dell'Italia per il Mondiale di Lovanio, in Belgio, il prossimo 26 settembre nella prova in linea) è stato reso noto a seguito delle convocazioni effettuate su indicazione dei commissari tecnici Davide Cassani e Marino Amadori, con approvazione di Roberto Amadio (team manager delle squadre nazionali), in vista delle gare di questo fine settimana in cui la Nazionale Italiana sarà presente al Memorial Pantani (Cesenatico, sabato 18 settembre) e al Matteotti, gara che vedrà nastri di partenza 20 squadre (Italia compresa).

Tra gli abruzzesi al via, Dario Cataldo della Movistar Team, Emanuele Onesti della Giotti Victoria Savini Due, Andrea Di Renzo della Vini Zabù, Francesco Di Felice, Fabio Di Guglielmo e Jacopo Cortese della MG K Vis Vpm.

Il Matteotti si disputa sul classico circuito ondulato di 13 giri di 15 chilometri cadauno per complessivi 195 chilometri, con il passaggio a Pescara Colli (le salite di via Tiberi tra la Basilica della Madonna dei Sette Dolori e Colle di Mezzo, oltre a quella di Colle Caprino) e a Montesilvano Colle dove inizia la discesa, veloce e abbastanza tecnica, per raggiungere l'arrivo posto a Piazza Duca degli Abruzzi, tramite Santa Filomena e la via Nazionale Adriatica.

Domenica 19 settembre sono in programma il ritrovo dei partecipanti e la presentazione delle squadre in Piazza della Rinascita a partire dalle 9:30, la partenza alle 11:15 e l'arrivo tra le 15:30 e le 16:00 a Piazza Duca degli Abruzzi.