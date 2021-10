Entella-Pescara, info e prezzi biglietti

La Virtus Entella, comunica che i tifosi ospiti potranno acquistare i biglietti del settore ospiti “Gradinata Nord” al costo di € 9,00, compresi i diritti di prevendita, da giovedì 8 ottobre alle ore 15 sino a domenica 10 ottobre alle ore 19 presso le rivendite che seguono:

Tabaccheria 11 Via Amerigo Vespucci n. 79 – Pescara (Pe).

Entella.it ed Etes.it

I bambini sino a 6 anni potranno entrare gratuitamente e senza obbligo di Green Pass, previo però il rilascio del biglietto omaggio da richiedere all’indirizzo di posta elettronica accrediti@entella.it.

Il giorno della partita non potranno essere acquistati biglietti del settore ospiti “Gradinata Nord”; i tifosi ospiti potranno acquistare tagliandi in tutti gli altri settori dello stadio, se ancora disponibili.

Per motivi organizzativi, legati all’emergenza sanitaria covid-19, le biglietterie dello stadio rimarranno chiuse e la vendita si svolgerà esclusivamente in modalità “on line”.

Si ricorda che l’accesso sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass).

Per certificazioni verdi Covid-19 si intendono:

 avvenuta vaccinazione anche con una sola dose (validità dal quindicesimo giorno successivo alla

somministrazione fino alla seconda dose);

 avvenuto completamento del ciclo vaccinale (validità 12 mesi dalla seconda somministrazione);

 avvenuta guarigione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);

 effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido effettuato presso le strutture sanitarie pubbliche o

dalle strutture private/farmacie autorizzate (validità 48 ore).

Per accedere allo stadio sarà dunque obbligatorio presentare, oltre al documento d’identità ed al tagliando di ingresso, anche il Green Pass in formato cartaceo o digitale con QR CODE e non saranno considerati validi quindi tutti i certificati cartacei che non siano dotati di QR Code. Coloro che avessero un Green Pass non valido, o ne fossero sprovvisti, non potranno accedere all’impianto seppur muniti di regolare tagliando. Restano in vigore le norme comportamentali anti-Covid: igienizzazione mani, distanziamento e mascherina

correttamente indossata per tutta la durata dell’evento.

Per qualsiasi informazione, contattare l’ufficio biglietteria della Virtus Entella attraverso telefono (0185/598020) oppure posta elettronica (accrediti@entella.it)