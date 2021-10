Anticipi e posticipi, il calendario del Pescara

La Lega Pro ha diramato le date e orari dalla 12° alla 18° giornata del girone di ritorno del Girone B di Serie C. Il Pesara ospiterà domenica 31 ottobre (ore 14:30) all'Adriatico l'Olbia, squadra già incontrata nel mese di agosto per il turno di Coppa Italia. Successivamente i biancazzurri ospiteranno il Teramo (mercoledì 3 novembre), gara valevole per la Coppa Italia.

Nel posticipo della 13° giornata la squadra di Auteri farà tappa allo stadio Manuzzi contro il Cesena e successivamente scenderanno in campo per il derby, sempre contro il Teramo, ma questa volta per la 14° giornaata di campionato (sabato 13 novembre ore 17:30).

Domenica 21 novembre gli adriatici andranno a Pontedera, poi la Lucchese in casa e nuovamente in trasferta contro il Grosseto per chiudere domenica 12 dicembre, ore 17:30, contro la Pistoiese.

12° giornata PESCARA-OLBIA (domenica 31 ottobre ore 14:30)

COPPA ITALIA PESCARA-TERAMO (mercoledì 3 novembre)

13° giornata CESENA-PESCARA (lunedì 8 novembre ore 21:00)

14° giornata PESCARA-TERAMO (sabato 13 novembre ore 17:30)

15° giornata PONTEDERA-PESCARA (domenica 21 novembre ore 17:30)

16° giornata PESCARA-LUCCHESE (domenica 21 novembre ore 14:30)

17° giornata GROSSETO-PESCARA (domencia 5 dicembre ore 14:30)

18° giornata PESCARA-PISTOIESE (domenica 12 dicembre ore 17:30)