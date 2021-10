Pescara, incoronati i migliori del BPER Banca AIBVC Italia Tour 2021

Pescara incorona i migliori del BPER Banca AIBVC Italia Tour 2021. Sulla sabbia de La Prora è andato in scena l'ultimo atto della stagione estiva, un epilogo di grande successo tanto tra i giocatori quanto tra gli organizzatori. È stata un'estate lunga, intensa, vibrante, emozionante e che ha segnato di fatto la storia di questo sport. "Dov'è la vita è il sogno; dov'è il sogno è la vita", così parlava Gabriele D'Annunzio, il beach volley è vita, inseguendo il sogno, parole che si sposano appieno con tutti i 16 giocatori (8 per genere) che si sono sfidati per conquistare il titolo di migliore. Proprio in una delle location più belle della nostra Penisola, già sede di una delle tappe, si è svolto l'ultimo atto, il Gran Galà, che ha incoronato i "reali". A causa della fitta pioggia che si è abbattuta nella giornata conclusiva non si è potuta giocare la finale, quindi è stato assegnato il titolo in ex aequo.

KING: Dopo aver conquistato il Tour 2021, il destino ha voluto che anche al Gran Galà giungessero a pari merito. Luca Colaberardino, di Roma, e Francesco De Luca di Formia sono arrivati a giocarsi la finalissima, dopo aver eliminato nell'ultima fase Kevin Mencaroni e Mattia Bartoloni. Una bella soddisfazione e una stagione da "all in". Il loro pensiero: "Abbiamo condiviso tutto come coppia, molto bello aver vinto assieme anche la corona di king, è stata una grande bella manifestazione, abbiamo condiviso con molti ragazzi bei momenti, è stato divertente giocare assieme a giocatori che durante la stagione sono stati avversari, è nato tra tutti un bel feeling. Facciamo i complimenti all'organizzazione perché abbiamo trovato una bella sintonia".

QUEEN: Dopo quattro mesi di grandi schiacciate è arrivato il titolo di queen per Silvia Leonardi di Cesena e Nicol Bertozzi (Cesenatico), che ha fatto una bella doppietta dopo il Tour. "Peccato per il tempo, ma è stato bello ritrovare le migliori giocatrici, protagoniste di questa estate. Giocare con chi è stata la nostra avversaria è stato bellissimo, è stata una bella sensazione, ci siamo trovati bene tra organizzatori e atleti, siamo convinte che i prossimi appuntamenti saranno di livello". Nell'ultimo raggruppamento hanno avuto la meglio su Ludovica Rossi e Giulia Moltrasio. La Sirdeco Beach Volley School, promoter locale, è stata impeccabile nell'organizzazione e nell'accoglienza.

MISTO: La tappa del misto, che si è svolta sotto un cielo plumbeo, la vittoria è andata al poliedrico Andrea Lupo e Mhairi Serena Palombino.

PARTNER: Dallo scorso anno il Tour è legato all'Associazione Italiana Beach Volley Club e all'ente di promozione ASI. Un grazie al promoter locale Beachlife Arena e a tutti i partner che sono scesi in campo al fianco dell'AIBVC come il main sponsor BPER Banca che per l'ennesima stagione ha creduto fortemente nel beach volley, un bel connubio che si è rinnovato con grande entusiasmo, un istituto di credito che ha voluto fortemente veicolare il proprio brand attraverso le schiacciate sottorete. Just People ha curato la produzione del tour e la parte commerciale di gestione sponsor. Wilson è stato il pallone ufficiale, V2 Sport il partner tecnico, Nexus per la fisioterapia. Partner locali: Sirdeco Beach Volley School, La Prora, Città di Pescara, Regione Abruzzo, Città di Gabriele D'Annunzio e Gruppo Tempocasa.