Eleven Sports annuncia il proprio canale su Amazon Prime Video Channels

Eleven Sports, broadcaster di diritti sportivi premium a livello globale, è orgogliosa di annunciare per l'Italia la distribuzione del canale Eleven Sports su Amazon Prime Video Channels.

Dal momento del lancio, tra i contenuti saranno immediatamente disponibili le migliori partite del campionato di Serie C, oltre ad ulteriori eventi e competizioni che saranno di volta in volta inserite in programmazione dai team editoriali.

L'accordo tra ELEVEN SPORTS e Prime Video Channels consentirà pertanto ai clienti Prime in Italia la visione delle partite in diretta attraverso canali dedicati e in differita. L'offerta live prevede inizialmente la diretta di 10 match a giornata di Serie C, dei playoff e playout, oltre alle migliori partite di Coppa Italia. A disposizione degli utenti anche un ricco catalogo on-demand con highlights e approfondimenti per ogni giornata.

Eleven Sports sarà disponibile su Prime Video Channels tramite sottoscrizione di un abbonamento mensile e il canale sarà fruibile e facilmente attivabile da tutti i clienti Prime, che potranno scegliere in totale libertà attraverso quale mezzo abbonarsi e su quale device (TV o Mobile) seguire le partite.

"Siamo orgogliosi di annunciare la distribuzione del canale Eleven Sports su Amazon Prime Video Channels che rappresenta una tappa importante nel nostro percorso di crescita e consolidamento nel nostro mercato"- ha aggiunto Giovanni Zurleni Amministratore Delegato di Eleven Sports - "Poter distribuire i nostri contenuti anche attraverso questo servizio streaming ci stimola ogni giorno a fare meglio per portare le storie dello sport in tutte le case, su tutti i device, in ogni momento".

A PROPOSITO DI ELEVEN SPORTS

Eleven Sports è un provider internazionale specializzato nella trasmissione di eventi sportivi e lifestyle entertainment per oltre 30 milioni di fan in tutto il mondo attraverso le sue piattaforme OTT.

La società nasce nel 2015 dall'intuizione di Andrea Radrizzani, imprenditore italiano con una consolidata esperienza nei settori dello sport e dei media e tra i primi ad intravedere le potenzialità di nuovi mercati grazie all'evolversi della tecnologia applicata a modalità di fruizione degli eventi sportivi innovative e accessibili.

Eleven Sports oggi rappresenta non solo un modello vincente di fare impresa, ma anche la perfetta sintesi di tecnologia, media, entertainment e sport.

Fondatore di Eleven, Radrizzani è anche il Patron del Leeds United (club di Premier League) e di Aser Ventures, società di investimento globale che opera nei settori dello sport, dell'intrattenimento e del lifestyle.

Fondata nel 2015, Eleven Sports è un provider internazionale pluripremiato e posizionato a livello globale tra i migliori media player nella trasmissione di eventi sportivi, lifestyle, entertainment con contenuti freemium, premium e longtail live e on-demand.

Internazionale per dna, Eleven è presente sui mercati di tutta Europa (Belgio, Polonia, Portogallo e Italia), in Asia (Taiwan, Giappone).

La piattaforma di Eleven in Europa e in Asia mette a disposizione dei tifosi un'offerta contenutistica premium e in live streaming grazie ai propri canali lineari e digitali, con un portafoglio di diritti che comprende la Serie A, la UEFA Champions League, la Premier League, LaLiga, Bundesliga, F1, NBA e NFL. In Belgio, Eleven detiene i diritti nazionali e internazionali della Pro League belga. A livello globale, la piattaforma di streaming www.elevensports.com fornisce migliaia di ore di sport dal vivo per soddisfare la richiesta di tutti i fan in oltre 230 paesi in tutto il mondo.

Eleven è sinonimo di contenuti sempre nuovi live e on-demand in tutte le lingue locali.

Nel 2017 Eleven sbarca anche in Italia con una piattaforma dedicata al mercato nazionale che conta oggi un numero crescente di fan e di nuove modalità di fruizione degli eventi sportivi in palinsesto.

Tra le grandi novità della stagione che includono un'offerta premium con EuroLeague ed Eurocup di basket e la Jupiler Pro League (calcio belga), le rinnovate partnership con la Federazione Pallamano (Serie A maschile e femminile), la Federazione Nuoto (campionato serie A di Pallanuoto), il CIV (campionato Italiano Velocità 2 ruote) e a molti altri contenuti ed eventi che entreranno a far parte del palinsesto nel corso della stagione.