Pescara Basket, sabato l'anticipo di campionato in casa dell'Unibasket Lanciano

Sabato pomeriggio tornano in campo i biancazzurri, impegnati in uno dei due anticipi della terza giornata del campionato di Serie C Gold, sul terreno di gioco dell'Unibasket Lanciano, una delle tre formazioni al comando della graduatoria a punteggio pieno e reduce dal gran successo sul campo del Vasto Basket la scorsa domenica.

La squadra del confermatissimo coach Fabio Di Tommaso presenta, come consuetudine in queste ultime stagioni, un roster dall'età media molto bassa in virtù di un chiaro e preciso progetto di crescita di tutti i suoi giovani, che sta già dando i suoi frutti, come dimostrano le due belle vittorie ottenute in questo avvio di stagione, con Air Basket Termoli ed a Vasto, realizzando 70,5 punti di media e subendone appena 62,5 (miglior difesa del campionato).

Il quintetto base vede la presenza degli esterni Carlo Muffa (8,5), Flavio Comollo, miglior realizzatore della squadra con 14,5 punti di media e del classe 2001 Mattia Balilli (14,0), con i lunghi Nikola Lakic (6,5) ed il capitano Nikola Munjic (11,5) a presidiare i tabelloni, mentre dalla panchina arriva l'ottimo contributo dell'esterno classe 2002 Constantin Maralossou (8,0) e del possente pivot classe 2003 Seraphin Kadjividi (7,5), con i giovanissimi Hasanbegovic (2003), Cesarino (2004), Corte (2003), Cissè (2005) e Kamatè (2006) a completare le rotazioni.

"L'Unibasket Lanciano è una delle formazioni più in forma del campionato – dichiara coach Stefano Vanoncini in sede di presentazione della partita - ma ce ne eravamo già accorti due settimane fa quando li abbiamo affrontati in amichevole durante la sosta del campionato. Hanno sostituito uno straniero determinante come Ranitovic con un altro giocatore importante come Lakic, ma soprattutto continuano a crescere in modo esponenziale i loro giovani – prosegue il tecnico biancazzurro - , essendo una società che lavora molto bene con essi con coach Fabio Di Tommaso che è un ottimo allenatore. In questo momento – conclude Vanoncini – sono anche in grandissima fiducia e ce l'hanno dimostrato già due settimane fa, confermandolo pienamente a Vasto, e per noi sarà un test difficilissimo. Servirà una prova importante, ma la affronteremo con serenità."

Palla a due, al Palazzetto dello Sport di Piazza Allegrino a Lanciano (CH), sabato 30 Ottobre alle ore 18.00. Arbitreranno i signori Palmiro Pisetta e Giovanni Di Lello di Roseto degli Abruzzi (TE).

L'Unibasket Lanciano informa che l'accesso, fino al 60% della capienza, nel rispetto delle nuove indicazioni del Cts, sarà gratuito, con obbligo di presentare il Green Pass all'ingresso.