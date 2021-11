La Pescara Calcio lancia mini abbonamento per le gare contro Lucchese e Pistoiese

La Pescara Calcio lancia un'iniziativa per i tifosi: un mini abboanmento in vista delle due gare casalinghe contro Lucchese e Pistoiese. Oltre al normale tariffario, questa settimana troverete presso tutti i circuiti e punti vendita VivaTicket e The Official Pescara Store la possibilità di usufruire di una scontistica speciale per spingere la tua squadra del cuore in questo finale di girone di andata.

I tagliandi saranno in vendita in 3 diversi punti:

#Online e #PuntiVendita VIVATICKET dalle ore 11,00 di Mercoledì 24 Novembre .

. Punto vendita The Official Store Pescara Calcio in via Carducci 69, dalle ore 11,00 di Mercoledì 24 Novembre.

Punto vendita botteghino, solo nel giorno della partita a partire dalle ore 10:00 fino al termine del primo tempo di gara.

COSTO BIGLIETTO

MINI ABBONAMENTO CURVA Tariffa unica 4,00 euro + 1,00 di prevendita

MINI ABBONAMENTO DISTINTI Tariffa unica 10,00 euro + 1,00 di prevendita

CURVA NORD: Tariffa unica 7,00 euro + 1,00 euro di prevendita.

TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE: intero 19,00 euro – ridotto 13,00 euro + 1,00 euro di prevendita.

TRIBUNA ADRIATICA SUPERIORE LATERALE: intero 15,00 euro – ridotto 10,50 euro + 1,00 euro DI prevendita.

TRIBUNA ADRIATICA INFERIORE LATERALE “GRADINATA“: Tariffa unica 9,00 euro + 1,00 euro di prevendita.

TRIBUNA MAJELLA CENTRALE: intero 35,00 euro – 25,00 euro + 1,00 euro di prevendita

TRIBUNA MAJELLA SUPERIORE: intero 25,00 euro – ridotto 18,00 euro + 1,00 euro di prevendita.

TRIBUNA MAJELLA VIP: intero 60,00 euro – ridotto 42,00 euro + 1,00 euro di prevendita

POLTRONISSIMA: intero 60,00 euro – ridotto 42,00 euro + 1,00 euro di prevendita.

( Ridotti: Donna, Over 60, Under 18, Div. Ab.)