Rissa in Pescara-Lucchese, la società si scusa su Twitter

All'indomani del brutto pareggio interno contro la Lucchese (0-0) e la rissa dopo il triplice fischio dell'arbitro, la Pescara Calcio si è scusata pubblicamente con un messaggio via Twitter, scusandosi con tutto il mondo sportivo ed accettando la decisione del Giudice Sportivo, che dovrà squalificare sia Mirko Drudi per il rosso diretto per fallo da ultimo uomo che Giuseppe Rizzo, protagonista della rissa scagliando un pugno ad un avversario:

"Un momento di nervosismo o una provocazione non può giustificare l'accaduto nel finale di gara di ieri. Quest'immagine non ci appartiene e chiediamo scusa al mondo sportivo per l'accaduto accettando con serenità la decisione del Giudice Sportivo."