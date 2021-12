Battuta la Pistoiese, il Pescara incassa la seconda vittoria consecutiva

Il Pescara ottiene la seconda vittoria consecutiva battendo allo stadio Adriatico la Pistoiese per 2-0. Gara decisa con due gol per tempo prima di Diambo poi Rauti. I baincazzurri restano al quinto posto in classifica a quota 28 punti. Per il Delfino ci saranno due sfide fuori casa: l'ultima del girone d'andata contro l'Imolese (domenica 19 dicembre ore 17:30) e mercoledì 22 dicembre, ore 18:00, ad Ancona.

LA GARA: per i biancazzurri torna in difesa Drudi, assente a Grosseto causa squalifica per il rosso rimediato in casa contro la Lucchese, confermato la squadra vista in Toscana con Clemenza a supproto di D'Ursi e Ferrari. La Pistoiese si schiera con il 3-5-1-1 con Crespi in porta; Sottini, RIcci e Gennari nel reparto difensivo; a centrocampo Mezzoini e Martina sulle fasce con Romano, Santono e Castellano a completare il campo; Valiani alle spalle della punta Vano. Arbitra Villa della sezione di Rimini. Avvio molto convincente per i padorni di casa dopo soli 2 minuti di gioco: crossa dalla destra di Zappella in area di rigore per Ferrari che colpisce di testa, Crespi para centralmente. All'11' altra chance per il Delfino: Ferrari mette in mezzo per Clemenza, controlla e calcia in porta ma la conclusione viene deviata da Sottini. Al 26' il Pescara passa in vantaggio: pressione alta di Ferrari, il portiere Crespi sbaglia il rinvio con il recupero dell'attaccante biancazzurro, pallone in mezzo per Diambo che calcia con il sinistro sotto la traversa: 1-0.

Al 38' la Pistoiese va vicina al pareggio: calcio d'angolo battuto dalla destra da Snstoro, pallone in area di rigore per Gennari che serve di testa il compagno Ricci e colpisce clamorosamente il palo. Il primo termina sul'1-0 per il Pescara. Nella ripresa arriva il primo cambio del match: fuori Drudi dentro Ingrosso. Al 60' cross di Santoro in area di rigore per Vano che serve Romano, si gira e prova a calciare ma viene murato dal difensore Illanes. Al 66' altri cambi per Auteri: fuori D'Ursi, Diambo e Ferrari dentroChairella, Rauti e Memushaj.

Al 77' il Pescara raddoppia: lancio di Pompetti a cercare Rauti in posizione regolare, l'attaccnate entra in area e calcia di prima intenzione all'angolino del primo palo e batte Crespi: 2-0. Un minuto altra occasione nitida per i biancazzurri: Memushaj apre sulla sinsitra per Chiarella, serie di finte in area di rigore calciando in porta, Crespi si salva mettendo la sfera in corner. Dopo 4 minuti di recupero l'arbitro mette fine al match: il Pescara vince all'Adriatico la sua ultima partita in casa del 2021 portando a casa 3 punti pesanti in ottica play-off.

TABELLINO

PESCARA-PISTOIESE 2-0

MARCATORI: 26’ Diambo, 77’ Rauti (P)

PESCARA (3-4-3): Sorrentino; Drudi (45 s.t Ingrosso), Illanes, Zappella; Rasi, Diambo (66’Memushaj), Pompetti, Veroli; D’Ursi (66’ Chiarella), Ferrari (67’ Rauti), Clemenza (75’ Cancellotti); All. Auteri

PISTOIESE (3-5-1-1): Crespi; Sottini, Ricci, Gennari; Mezzoni (85’Pertica), Romano (76’ Ubaldi), Santoro, Castellano (85’Mal), Martina (76’ Stijepovi); Valiani (72’ Pinzauti); Vano; All. Sassarini

AMMONITI: Santoro, Vano (PI)

ESPULSI: /

ARBITRO: Villa della sezione di Rimini