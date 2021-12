Al Palaroma lezioni di karate con il campione olimpico Luigi Busà

Il campione di karate, pluridecorato, Luigi Busà (classe 1987), di Avola, Siracusa, in forza al Centro Sportivo Carabinieri Roma, attuale campione olimpico a Tokyo 2020 (vanta 3 titoli mondiali, 5 ori Europei e per ben 14 volte campione Italiano), sarà a Montesilvano domenica 19 dicembre grazie all'impegno di due società sportive abruzzesi: L'Accademia Karate di Roseto e la Karate Sport Center di Montesilvano. Tutto supportato dal Comitato Regionale FIJLKAM Abruzzo e dall'Amministrazione Comunale di Montesilvano, che ha patrocinato l'evento, e la gestione del Palaroma, che hanno messo in campo tutte le forze possibili per rendere unico un evento importantissimo a carattere nazionale.

Lo stage sarà aperto domenica, dalle 10.00 alle 11.30, agli atleti più piccoli ed il pomeriggio, dalle 16.00 alle 17.30, ai ragazzi agonisti e agli adulti, che vedono nel campione olimpico un mito ed un esempio da seguire e a cui ispirarsi. Tutti gli iscritti allo stage potranno fare una foto ed avere un autografo da Luigi Busà.

L'accesso al pubblico sarà assolutamente gratuito sempre attenendosi a tutte le attuali normative Covid (super Green Pass).