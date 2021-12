Terza vittoria consecutiva: Imolese-Pescara 0-1

Allo stadio "Galli" il Pescara ottiene la terza vittoria consecutiva battendo per 0-1 l'Imolese grazie al gol di Franco Ferrari. I biancazzurri affronteranno mercoledì 22 dicmebre l'ultima partitia del 2021 contro l'Ancona Matelica, a pari punti (31) proprio con il Delfino.

LA PARTITA: Auteri si schiera con il solito 3-4-3 ma con diverse novità, con Cancellotti terzino destro e Rasi sulla destra con il ritorno di Memushaj a centrocampo assieme a Pompetti mentre in avanti confermati Clemenza, D'Ursi e Ferrari. L'Imolese, quart'ultima in campionato a quota 18 punti è in piena crisi: soli 2 punti conquistati in 8 partite. Fontana vara il 4-3-3 con Padovan, De Sarlo e Turchetta in attacco. Arbitra Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa

Dopo 5 minuti di gioco la prima occasione è per i padroni di casa: Padovan serve sulla destra Lia che mette un cross bass in area, la palla passa con i biancazzurri che si salvano. Al 16' altra occasione per l'Imolese, sempre con Padovan, che entra in area e calcia in porta ma la palla finisce altra sopra la porta difesa da Sorrentino.

Al 20' corner per la squadra di Fontana: batte dalla sinistra Liviero in mezzo, Drudi allontana la sfera ma non è finita perché Padovan recupera e calcia dal limite, deviazione di Illanes per Rinaldi che calcia di prima intenzione, Sorrentino è reattivo. Non succede praticamente nulla, con il Pescara che non crea nemmeno un tiro in porta. Nella ripresa i biancazzurri passano in vantaggio con Ferrari che in area di rigore si gira e calcia verso il primo palo trovando la deviazione di Angeli: 0-1.

Al 56' il Delfino va vicino al raddoppio: Cancellotti dalla sinistra fa partire un cross verso l'area di rigore per D'Ursi che calcia subito di prima intenzione ma la sfera termina fuori. Due minuti dopo ci prova acche Clemenza, dal limite dell'area, con la palla che finisce alta sopra la porta.Al 65' doppia occasione per l'Imolese: girata da L.Lombardi, entrato 4 minuti prima dalla panchina, poi il palo esterno colpito dal centrocampista.

AL 78' altra chance per gli ospiti:Rauti mette in cross basso verso l'area di rigore per Chiarella, entrato al posto di Clemenza, ma calcia malissimo concludendo sul fondo. Al 90' ci prova di nuovo Luca Lombardi con un tiro al limite dell'area. Dopo 5 minuti di recupero l'arbitro Rinaldi mette la parola fine al match: il Pescara incassa il terzo successo consecutivo salendo al quarto posto in classifica a pari punti con l'Ancona Matelica, prossima avversaria dei biancazzurri.

TABELLINO

IMOLESE-PESCARA 0-1

MARCATORI: 50' Ferrari (P)

IMOLESE (4-3-3): Rossi; Lia (83' Belloni), Angeli, Rinaldi, Liviero; Benedetti, D'Alena (61'Palma), A. Lombardi (61' L. Lombardi); Padovan, De Sarlo, Turchetta; All. Fontana

PESCARA (3-4-3): Sorrentino; Drudi, Illanes, Veroli; Cancellotti, Pompetti, Memushaj (80' Rauti), Rasi; D'Ursi (80' De Marchi), Ferrari (73' Diambo), Clemenza (63' Chiarella); All. Auteri

AMMONITI: Angeli, Benedetti (I); Pompetti, Rasi, Illanes, Diambo (P)

ARBITRO: Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa