Pescara Calcio, riscontrati tre positivi al Covid

Torna la paura del Covid-19 all'interno della prima squadra della Pescara Calcio. Nella giornata di ieri sono emersi attraverso i tamponi molecolari tre positività al virus.

I calciatori, regolarmente vaccinati, rispetteranno le norme sanitarie di isolamento presso il proprio domicilio in accordo con la Asl di Pescara. La società, per motivi di privacy, non ha rivelato i nomi dei tesserati positivi.

Nel frattempo la squadra di Gaetano Auteri continuerà ad allenarsi presso il Poggio degli Ulivi per preparare la trasferta contro la Vis Pesaro, in programma sabato 15 gennaio ore 14:30.