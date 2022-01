Pescara Calcio, emerse due positività al Covid-19

All'interno del gruppo squadra della Pescara Calcio sono emerse due positività al Covid-19, dopo il giro di tamponi effettuato nella giornata di ieri.

Il club, per motivi di privacy, non ha dichiarato i nomi dei tesserati della Prima Squadra, che in questo momento sono in isolamento come da protocollo Asl.

Nel frattempo la squadra allenata dal tecnico Auteri, dopo la vittoria per 4-2 incassata in casa contro il Montevarchi, continuerà ad allenarsi presso il Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo per preparare la trasferta contro la Virtebese, in preogramma sabato 30 gennaio ore 14:30.