Nuovo caso di Covid-19 all'interno della Pescara Calcio

Nuovo caso di positività al Covid-19 all'interno della prima squadra della Pescara Calcio, alla vigilia della trasferta di Viterbo valevole per la 24° giornata del Girone B del campionato di Serie C.

Il tesserato, che per motivi di privacy non è stato nominato pubblicamente, è in isolamento nel rispetto dei protocolli Asl e del Decreto Ministeriale.