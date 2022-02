Promozione, il Pianella riparte dal Fontanelle

Dopo l’interruzione causata dall’emergenza Covid-19, riprende il campionato di Promozione e per il Pianella Calcio c’è da recuperare la partita contro il Fontanelle che si disputerà mercoledì 9 febbraio alle ore 15 a Spoltore.

Pianella che, partita dopo partita, si è ritrovata con merito al quarto posto in classifica a 8 punti di distanza dal prossimo avversario che si trova al secondo posto.

E proprio la gara contro il Fontanelle è al centro dell’analisi del mister del Pianella Marco Coppa: “E’ inutile nascondersi, il Fontanelle punta alla vittoria del campionato; è una squadra formata da uomini di categoria superiore. Per noi è una partita abbastanza proibitiva, considerando il lungo stop e le difficoltà e i problemi di natura logistica che ci portiamo dietro da tempo. Nonostante ciò – continua mister Coppa – andremo a Spoltore con tutta caparbietà e la voglia di giocare. La squadra? Sta bene, non vede l’ora di scendere in campo e riassaporare le emozioni che questo sport ci regala, per il risultato ci prenderemo quello che verrà senza nessun problema”.