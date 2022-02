Anticipi e posticipi, il calendario del Pescara sino al termine della stagione

La Lega Pro ha diramato il calendario delle partite di Serie C sino al termine del campionato.

Il Pescara, che lunedì sarà ospite della Reggiana (ore 21:00) tornerà successivamente in campo, giovedì 17 febbraio (ore 21:00) allo stadio Adriatico, contro la Virtus Entella. Per i biancazzurri ci saranno ben 3 trasferte consecutive: Fermana (domenica 20 febbraio ore 17:30); il recupero della 22° giornata, non giocata a causa dei contagi da Covid-19, contro la Vis Pesaro (mercoledì 23 febbraio ore 21:00) e poi a Modena contro la capolista (lunedì 28 febbraio ore 21:00).

I baincazzurri del tecnico Auteri tornerano tra le mura amiche contro il Siena (domenica 6 marzo ore 17:30), poi la trasferta in Sardegna in casa dell'Olbia (sabato 12 marzo ore 17:30), il big-match contro il Cesena, terzo in classifica a +2 proprio dai biancazzurri (martedì 15 marzo ore 21:00) e la trasferta allo stadio Bonolis nel derby contro il Teramo (sabato 19 marzo ore 17:30).

Nelle ultime 5 gare il Delfino ospiterà all'Adriatico il Pontedera (domenica 27 marzo ore 17:30), la trasferta sul campo della Lucchese domenica 3 aprile (ore 14:30), la gara interna contro il Grosseto (sabato 9 aprile ore 17:30).

L'ultima gara fuori dalle mura amiche dei biancazzurri sarà a Pistoia (giovedì 14 aprile ore 21:00) mentre partita di campionato sarà contro l'Imolese (sabato 23 aprile ore 17:30).

CALENDARIO COMPLETO

REGGIANA-PESCARA (lunedì 14 febbraio ore 21:00)

PESCARA-VIRTUS ENTELLA (giovedì 17 febbraio ore 21:00)

FERMANA-PESCARA (domanica 20 febbraio ore 17:30)

VIS PESARO-PESCARA (mercoeldì 23 febbraio ore 21:00)

MODENA-PESCARA (lunedì 28 febbraio ore 21:00)

PESCARA-SIENA (domenica 6 marzo ore 17:30)

OLBIA-PESCARA (sabato 12 marzo ore 17:30)

PESCARA-CESENA (martedì 15 marzo ore 21:00)

TERAMO-PESCARA (sabato 19 marzo ore 17:30)

PESCARA-PONTEDERA (domenica 27 marzo ore 17:30)

LUCCHESE-PESCARA (domenica 3 aprile ore 14:30)

PESCARA-GROSSETO (sabato 9 aprile ore 17:30)

PISTOIESE-PESCARA (giovedì 14 aprile ore 21:00)

PESCARA-IMOLESE (sabato 23 aprile ore 17:30)