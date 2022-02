Positivi all'interno del gruppo squadra della Pescara Basket, rinviate le gare contro Vasto e Atri

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La Pescara Basket comunica che l'incontro di Serie C Gold in programma domenica 13 Febbraio con il Vasto Basket, valevole per la sesta giornata di ritorno, è stato ufficialmente rinviato a giovedì 3 Marzo, con inizio alle ore 20.30.

Lo spostamento della gara si è reso necessario a causa dei numerosi casi di positività al virus Covid-19 emersi nel gruppo squadra durante i controlli dei giorni scorsi che hanno decimato l'organico biancazzurro, tanto da non riuscire ad avere il numero minimo di atleti convocabili, anche con la nuova normativa della FIP sui rinvii.

Inoltre, per i medesimi motivi, si comunica che anche l'incontro di Serie C Silver che si sarebbe disputato sabato 12 Febbraio sul campo dell'Atri Basket School è stato ufficialmente rinviato a giovedì 10 Marzo, con inizio alle ore 21.00