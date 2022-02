Giro d'Italia, presentate le tappe che attraverseranno l'Abruzzo

Sono state presentate, presso la sede della Regione Abruzzo a Pescara, le tappe del Giro d'Italia che arriveranno il 15 maggio sul blockhaus.

La tappa iniziarà con l'ingresso dal Molise attraversando l'altipiano delle Cinque Miglia, quindi Roccaraso, Castel di Sangro per poi deviare verso la Val di Sangro, il Chietino e Fara San Martino. Si percorrerà per due volte sia sul versante chietino che pescarese. La Majelletta, in particolare, con l'arrivo sul blockhaus. Successivamente ci sarà un giorno di riposo per poi ripartire da Piazza della Rinascita a Pescara in direzione Jesi.

Queste le parole del Governatore della Regione Abruzzo Marco Marsilio nella diretta Facebook di Rete8:

"Sarà un bel tappone, sperando come quello dello scorso anno. Bisogna ricordare che è stata tra le più vista e amata quella che si concluse a Campo Felice sulle sterrato, con questo sapore che sa di antico che ha rinvertito la caratteristica leggendaria di questo sport durissimo, molto amato e popolare.

Si entrerà dal Molise attraversando l'altipiano delle Cinque Miglia, quindi Roccaraso, Castel di Sangro per poi deviare verso la Val di Sangro, il Chietino e Fara San Martino. Si percorrerà per due volte sia sul versante chietino che pescarese. La Majelletta, in particolare, con l'arrivo sul blockhaus.

Sarà una tappa molto dura, pensiamo che potrà dare il primo grande scossone alla classifica ed è un po' la nostra ambizione fare dell'Abruzzo la sede di un tappone appenninico che non debba invidiare i tapponi dolomitici che hanno fatto la storia del ciclismo e soprattutto della corsa rosa.

Pescara e poi la costa? L'Abruzzo ha queste caratteristiche, unisce ad una montagna durissima e molto selettiva anche la costa con tragitti di trasferimento in volata, che sono una specialità del ciclismo e noi avremo l'opportunità di far consocere questo Abruzzo che nel giro di pochi chilometri unisce montagne asperrime e paesaggi marini bellissimi come potranno tutti aprezzare con la tappa che partirò da Pescara verso le Marche.

Per il futuro ancora l'Abruzzo protagonista? Ci sarà anche una bella tappa della Tirreno-Adriatica, che partirà dalle Cascate delle Marmore fino a Bellante, in provincia di Teramo. Noi vogliamo lavorare per fare sempre meglio, creando maggiore attrattività per la nostra Regione utilizzando gli eventi sportivi come grande veicolo di promozione e marketing territoriale e promozione turistica."