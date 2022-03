Basket: big-match tra Pescara e Vasto

Ancora ritmi serrati per la Pescara Basket, chiamata a scendere nuovamente in campo in infrasettimanale per il recupero della sesta giornata di ritorno del campionato di C Gold: avversario di Capitanelli e compagni sarà il Vasto Basket dell'ex biancazzurro Simas Raupys.

La squadra guidata da coach Sandro Di Salvatore occupa la terza posizione a pari merito proprio con i padroni di casa pescaresi, rispetto a cui però hanno una gara in meno, con dieci vittorie e quattro sconfitte ottenute alla media di 78,1 punti realizzati e 72,8 subiti.

Punti di forza del quintetto vastese sono proprio il lungo lituano ex di turno, che con 21,8 punti di media è il miglior realizzatore della squadra, nonché secondo nella classifica marcatori del girone. A supporto di Raupys ci sono il polivalente esterno argentino Sergio Rupil (17,6) ed il playmaker Andrea Murolo (15,0), con l'esterno Luca Di Tizio (7,6) ed il pivot Gabriele Mirone (6,6) a completare lo starting five.

Dalla panchina escono le ali Giovanni Peluso (7,1) e Andrea Marino (4,2), l'esterno Vittorio Ierbs (1,2) ed il playmaker Andrea Flocco (0,3), con i giovani Pietro D'Annunzio, Nicola Di Rosso e Luca Marchesani a completare l'organico.

La gara di andata vide il successo del Vasto Basket di una sola lunghezza con il punteggio di 71-70 al termine di una gara estremamente equilibrata e combattuta e risolta solamente sulla sirena, con Capitanelli che non è riuscito ad infilare la tripla che sarebbe valsa la vittoria.

Palla a due, al PalaBeOne di Via Elettra, giovedì 3 Marzo alle ore 20.30.

E' attiva la promozione per la parte finale del campionato disponibile solo in prevendita:

biglietto unico per le gare interne con Vasto Basket ed Amatori Pescara 1976 ad ???? ????????????????;

mini abbonamento per le gare interne con Vasto Basket, Amatori Pescara, Unibasket Lanciano, le due di fase ad orologio e quelle di post season a ???????? ????????????????;

Punti vendita presso Bar Pasticceria Roberto, Farmacia Perbellini Pescara Porta Nuova e Armeria "IL Cinghiale" Lu Fa sas di Pucci Fabio & C.

biglietto per singolo incontro al botteghino ???? ????????????????.

Si ricorda che per l'accesso al Palasport, in ottemperanza delle normative vigenti, è obbligatorio il Green Pass rafforzato, l'uso delle mascherine FFP2 e mantenere il distanziamento sociale.