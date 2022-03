Basket: derby amaro per il Pescara, vince l'Amatori

Si chiude con la sconfitta nel derby il tour de force di cinque gare in quindici giorni per la Pescara Basket, che cede all'Amatori Pescara al termine di una partita tutt'altro che spettacolare, spigolosa e caratterizzata da una quantità infinita di errori da entrambi i lati, con la squadra di coach Castorina abile negli ultimi minuti di gioco a trovare quei canestri, uniti all'imprecisione dei biancazzurri, che hanno permesso di conquistare la vittoria e tornare da sola in testa alla graduatoria.

Partono meglio i biancazzurri (8-3 al 4'), ma Dondur e Di Salvia consentono all'Amatori di rimettersi in carreggiata e di allungare fino al 10-16, prima che una tripla di Pucci chiuda la frazione inaugurale sul 13-16.

Nel secondo periodo l'equilibrio e molti errori la fanno da padroni, con i biancazzurri che grazie a Pucci e Capitanelli si riportano in parità sul 19-19 al 15', ma entrambi sono gravati di tre penalità e devono lasciare momentaneamente il campo. Un buon finale di Dondur e Kordis, però, consente ai biancorossi di rimettere il naso avanti a metà gara sul 23-28.

Nella ripresa il canovaccio della contesa non cambia di molto, con le due squadre che continuano a sbagliare molto, anche in modo grossolano, con punteggio che resta molto basso. Tuttavia l'Amatori prova ad effettuare un mini allungo portandosi sul 28-36 al 25' minuto con Dondur e Pichi in evidenza e biancazzurri in palese difficoltà a trovare punti. La squadra di Castorina, però, non approfitta per allungare ulteriormente, con un buon finale di periodo di Grosso che riporta i suoi sul -4 al trentesimo minuto sul 37-41.

L'ultimo quarto segue l'andazzo degli altri tre, con Kordis e compagni che però riescono a conquistare nove lunghezze di vantaggio a tre minuti dalla conclusione sul 42-51. I biancazzurri sono incapaci di reagire e trovare la via del canestro e si spengono con il passare del tempo, consentendo quindi all'Amatori di allungare definitivamente e mettere le mani sulla vittoria. Si chiude sul 43-57, con Kordis e compagni che quindi staccano nuovamente le inseguitrici di due lunghezze, mentre per la Pescara Basket si chiude con quattro vittorie ed una sconfitta il tour de force delle ultime due settimane.

Si tornerà in campo domenica 13 Marzo, quando tra le mura amiche del PalaBeOne arriverà l'Unibasket Lanciano per il recupero della terza giornata di ritorno che, di fatto, chiuderà la stagione regolare.

PESCARA BASKET-AMATORI PESCARA 1976 43-57 (13-16; 23-28; 37-41)

PESCARA: Testa n.e., Di Diomede 7, Masciopinto 2, Pucci 5, Del Principe, Perella n.e., Capitanelli 7, Del Sole 7, Seye n.e., Fasciocco 5, Traorè n.e., Grosso 10. Coach. Vanoncini

AMATORI: Antonini, Martinelli, Silveri, Pietrantoni, Mazzarese 6, Dondur 12, Di Donato, Schiavoni 3, Di Salvia 9, Pichi 12, Kordis 15, Peres. Coach: Castorina.

Arbitri: Pisetta di Roseto degli Abruzzi (TE) e Pratola di Francavilla al Mare (CH).

Fallo tecnico alla panchina della Pescara Basket al 19' minuto.