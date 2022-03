Stop del Pianella contro la Fater Angelini, sconfitta per 2-0

Un calcio d’angolo e una distrazione: i due episodi che hanno segnato la partita tra il Pianella e la Fater Angelini sul campo ex Gesuiti; 2-0 che vede i ragazzi di mister Coppa tornare a casa a mani vuote.

Due episodi che hanno spezzato un match equilibrato nel quale il Pianella “ha mancato di un pizzico di cattiveria sotto porta – dichiara mister Marco Coppa – un elemento che ha contraddistinto tutta la nostra partita. Complimenti agli avversari per il bellissimo gol su calcio d’angolo, e il raddoppio è venuto dopo a causa di una nostra distrazione; due aspetti che hanno fatto la differenza. Facciamo tesoro di questi errori – conclude il mister – e pensiamo a prossimo avversario che, secondo me, è tra le tre squadre più forti del campionato: Turris Calcio Val Pescara”.

Il presidente Dino Luciani: "La squadra oggi non è entrata in campo al meglio, abbiamo sbagliato diverse occasioni ma ci può stare; veniamo dal turno infrasettimanale di Coppa Abruzzo e non ho nulla da rimproverare alla squadra. Il campionato è ancora lungo, abbiamo ottenuto prestazioni e risultati importanti, ora testa alla prossima gara".