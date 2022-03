Derby Teramo-Pescara, sold-out il settore biancazzurro!

Sabato, alle ore 17:30, andrà in scena allo stadio Bonolis il Derby d'Abruzzo tra Teramo e Pescara, valida per la 33° giornata del campionato di Serie C Girone B.

Il settore ospiti riservato ai tifosi biancazzurri è sold-out. A renderlo noto è stata la Pescara Calcio attraverso la propria pagina Facebook. In totale sono stati venduti tutti i 637 tagliandi messi a disposizione dal club biancorosso.

Per entrambe le squadre i punti peseranno tantissimo: il Teramo di Guidi per allontanarsi ancora di più dalla zona play-out mentre i biancazzurri di Gaetano Auteri, in caso del passo falso del Cesena in casa contro la Reggiana, varrebbe il terzo posto solitario.