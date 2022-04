Pescara Basket: domenica il secondo incontro di fase ad orologio contro il Vasto Basket

Altro big match per la Pescara Basket, che nel secondo impegno della fase ad orologio del campionato di Serie C Gold riceveranno la visita del Vasto Basket.

La squadra guidata da coach Sandro Di Salvatore occupa attualmente la sesta posizione in classifica, l'ultima utile per l'accesso ai play off, a quota 22 punti, frutto di undici vittorie e nove sconfitte ottenute alla media di 75,9 punti realizzati e 73,9 subiti.

Punto di forza principale del roster vastese è sicuramente l'ex biancazzurro Simas Raupys, capocannoniere del campionato con 21,7 punti di media, ottimamente supportato dall'esterno argentino Sergio Rupil, che ne aggiunge 18,9, e dal playmaker Andrea Murolo (13,9). Completano il quintetto base l'ala Luca Di Tizio (8,9) ed il pivot Gabriele Mirone (6,1), mentre dalla panchina escono le ali Giovanni Peluso (8,5) e Andrea Marino (4,7) ed il capitano Vittorio Ierbs (1,1), con i giovani Andrea Flocco, Nicola Di Rosso, Matteo Iezzi, Gabriele Scafetta, Pietro D'Annunzio e Luca Marchesani a completare il roster.

Un successo per parte nei due precedenti stagionali, con Vasto che si impose tra le mura amiche con il punteggio di 71-70 al termine di una partita tiratissima, mentre i biancazzurri ebbero la meglio nella gara di ritorno casalinga con per 92-80 allungando nei minuti conclusivi. Palla a due, al Pala Be One di Via Elettra, domenica 3 Aprile alle ore 18.00.