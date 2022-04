Il Pescara cade a Lucca e saluta il terzo posto

Allo stadio Porta Elisa il Pescara cade in casa della Lucchese (2-1) e saluta il terzo posto a tre giornate dal termine del campionato anche in concomitanza del successo del Cesena sull'Entella (1-0). I gol della Lucchese arrivano nel secondo tempo, nel giro di un minuto, con Visconti e Belloni. A nulla è servita la rete di Franco Ferrari per rimettere in carreggiata i biancazzurri.

LA PARTITA: La Lucchese del tecnico Pagliuca schiera un 4-3-2-1 con un attacco in piena emergenza date le assenze di Semprini, Fedato e Rodriguez. Nel reparto offensivo il tecnico dei toscani punta su Tumbarello e Belloni alle spalle della punta Nanni. Anche il tecnico del Pescara Gaetano Auteri deve fare a meno di pesanti rinunce, a cominciare dalla squalifica di Pompetti e l'infortunio di Drudi. In porta torna Sorrentino dopo la convocazione in Nazionale Under-20 mentre a centrocampo si rivede Memushaj dopo un lungo infortunio. In avanti Ferrari supportato da Pontisso, D'Ursi e Rauti. Arbitra D'Eusanio della sezione di Faenza.

Al 5' la prima occasione della gara è per gli ospiti con il cross dalla destra di Zappella in area di rigore per il colpo di testa di Ferrari che finisce sul fondo. Tre minuti dopo arriva la prima chance anche per la Lucchese con Visconti che calcia dai 25 metri verso l'incrocio del primo palo, Sorrentino salva porta e risultato mettendo la sfera in corner. Poco dopo altro rischio per il Delfino: Tumbarello in area di rigore controlla la sfera, arriva Collodel che calcia in porta ma la palla termina sopra la porta. Al 21' ci prova nuovamente Visconti dal limite dell'area mancando il bersaglio.

Al 27' Minala serve dal limite Nanni che fa partire un tiro verso l'angolino basso del secondo palo, la sfera termina sul fondo. Sul finire del primo tempo si rivedono i biancazzurri con una conclusione debole di D'Ursi dal limite, Coletta si distende e para senza difficoltà. Il primo tempo termina sullo 0-0. Nella ripresa Auteri opta per il cambio: fuori Rauti, ammonito nel primo tempo, dentro Cernigoi. Al 49' la Lucchese trova due gol fotocopia: il primo con Visconti che approfitta di un varco nella difesa baincazzurra poi con Belloni complice di una deviazione di Sorrentino: 2-0. Al 54' arriva la reazione del Pescara trovando il gol che dimezza lo svantaggio: Ferrari, commettendo fallo su Minala, trova il pallone e calcia centralmente battendo il portiere Coletta: 2-1.

I minuti trascorrono con le due squadre che non creano occasioni di gol ma solo una girandola di cambi tra le due squadre. Dopo 6 minuti di recupero l'arbitro D'Eusanio manda le squadre negli spogliatoi: la Lucchese batte il Pescara per 2-1 e con questo risultato i biancazzurri salutano il terzo posto a tre giornate dalla fine del campionato.

TABELLINO

LUCCHESE-PESCARA 2-1

MARCATORI: 47’ Visconti, 48’ Belloni (L), 54’ Ferrari (P)

LUCCHESE (4-3-2-1) Coletta; Visconti (59’Frgerio), Corsinelli, Bachini, Bellich; Nannini; Collodel, Minala; Tumbarello (59’ Baldan), Belloni (83’ Ubaldi); Nanni (68’Babbi); All. Pagliuca

PESCARA (4-2-3-1): Sorrentino; Frascatore, Ierardi, Ingrosso, Zappella; Memushaj (61’ Clemenza), De Risio; D’Ursi (73’Diambo), Pontisso (81’Nzita), Rauti (45 s.t Cernigoi); Ferrari; All. AuterI

AMMONITI: Rauti, Ingrosso (P)

ESPULSI:

ARBITRO: D’Eusanio della sezione di Faenza