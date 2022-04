Pescara, vittoria sofferta contro il Grosseto

Il Pescara vince con tanta sofferenza ma quelli che contano sono i 3 punti. Il secondo mandato di Luciano Zauri sulla panchina del Delfino parte con un successo rifilato al fanalino di coda Grosseto per 2-1.

Con questa vittoria e la pesantissima sconfitta del Cesena sul campo del Montevarchi (4-0) la lotta al terzo posto si riapre nuovamente, con i biancazzurri distanti dai romagnoli di soli 2 punti. Da registrare anche il successo, in rimonta, della Virtus Entella contro la Viterbese (2-1).

LA GARA: mister Zauri si schiera un con 4-3-2-1 con Drudi, rientrato dall'infortunio, affianco di Ingrosso con Frascatore e Zappella, uscito dopo 9 minuti di gioco per un contrasto contro un giocatore ospite, procurandogli un infortunio alla spalla. A centrocampo torna Pompetti dopo la squalifica mentre in avanti D'Ursi e Clemenza a supporto di Ferrari. Il Grosseto di Maurizi vara un 3-5-2, forte delle assenze di Moscati, Lazzari, Scaffidi e Boccardi. Gli ospiti mandano in campo Barosi tra i pali; Gorelli, Ciolli e Siniega centrali di difesa; a centrocampo Bruzzo, Rabiu e Artioli con Raimo e Mauceri sulle fasce mentre la coppia offensiva è composta da Capanni e Nocciolini. Arbitra Dario Madonia della sezione di Palermo.

La prima occasione della gara è al 7 minuto: rinvio all'indietro sbagliato da Zappella, pressato da un avversario, recupero palla di Capanni che fa partire un tiro dalla distanza colpendo il palo alla destra di Sorrentino. Due minuti dopo Cancellotti prende il posto dell'infortunato Zappella. Al 13' i biancazzurri passano in vantaggio: lancio di Ferrari a cercare in posizione regolare il compagno D'Ursi, l'ex attaccante del Bari si invola verso l'area di rigore mettendo la sfera alle spalle del portiere Barosi all'angolino basso del primo palo: 1-0.

Al 24' Clemenza fa partire un tiro dal limite dell'area mandando la sfera di poco al lato della porta difesa da Barosi. Tre minuti dopo arriva il pareggio del Grosseto: cross dalla sinistra di Mauceri in area di rigore per il sinistro al volo di Bruzzo depositando il pallone all'angolino basso del secondo palo: 1-1.

Al 34' gli ospiti, sullo sviluppo di un corner, sfiorano il vantaggio con il colpo di testa di Gorelli ma la sfera termina sul fondo. Quattro minuti dopo i biancazzurri si riportando in vantaggio: grande azione di D'Ursi che riesce a servire in posizione regolare il compagno Ferrari e con il destro batte Gorelli: 2-1. Sedicesimo gol stagionale per la punta argentina. Il primo tempo termina con i padroni di casa in vantaggio. Nella ripresa la prima chance è del Grosseto con il tiro, in area di rigore, di Artioli ma la conclusione termina sull'esterno della rete.

Al 57' D'Ursi va vicino alla doppietta calciando dalla distanza verso il primo palo, Barosi devia in corner salvando porta e risultato. Al 61' Arras, entrato al posto di Bruzzo, fa partire un pallonetto insidioso verso la porta protetta da Sorrentino ma l'estremo portiere biancazzurro devia in corner. Al 78' ci prova il centrocampista Pompetti che fa partire un sinistro dalla distanza con l'estremo portiere toscano che respinge la conclusione.

All'88' il Grosseto va vicino al pareggio: tiro in area di rigore di Nocciolini, conclusione respinta da Sorrentino ma non è finita perché la sfera resta in area di rigore per il colpo di testa di Arras ma è bravissimo Frascatore a salvare sulla line di porta. Al 91' ancora un'altra chance per il Grosseto con Nocciolini che colpisce clamorosamente il palo. Due minuti dopo Diambo, subentrato a Pontisso, serve in area di rigore Cernigoi, anch'egli entrato al posto di Ferrari, spedendo il pallone in curva. Dopo 3 minuti di recupero l'arbitro Madonia fischia 3 vote: con molta sofferenza il Pescara batte 2-1 il Grosseto e torna al successo dopo 3 partite. Giovedì si tornerà in campo per l'ultima trasferta di campionato sul campo della Pistoiese.

TABELLINO

PESCARA-GROSSETO 2-1

MARCATORI: 13’ D’Ursi (P); 28’ Bruzzo (G), 39’ Ferrari (P)

PESCARA (4-3-2-1): Sorrentino; Zappella (9’ Cancellotti), Ingrosso, Drudi, Frascatore; Pompetti, Pontisso (60’Diambo), De Risio; Clemenza (75’ Delle Monache), D'Ursi; Ferrari (75’ Cernigoi); All. Zauri

GROSSETO (3-5-2): Barosi; Gorelli, Ciolli, Siniega (69’Cretella); Raimo, Artioli (59’ Saporiti), Rabiu (72’Piccoli), Bruzzo (59’ Arras), Mauceri; Nocciolini, Capanni; All. Maurizi

AMMONITI: De Risio, Ingrosso (P)

ESPULSI: /

ARBITRO: Dario Madonia della sezione di Palermo