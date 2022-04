Caso Plusvalenze: la Procura Federale ha chiesto 12 mesi e 20 giorni di inibizione per il presidente Sebastiani

Inizierà oggi la prima udienza davanti il Tribunale Federale per quanto riguarda il Caso Plusvalenze che sta interessando tanti club che vanno dalla Serie A, come Napoli e Juventus, sino alla Serie C.

Nel ciclone di questa udienza c'è anche la Pescara Calcio. La Procura Federale ha chiesto non solo un'ammenda alla società di 125 mila euro ma anche 12 mesi e 20 giorni di inibizione per il Presidente Daniele Sebastiani; 7 mesi e 20 giorni di inibizione per il vice presidente Gabriele Bankowki mentre per Roberto Druda 8 mesi di inibizione.

Dopo il primo grado si procederà per la Corte Sportiva e successivamente l'ultimo grado sportivo davanti al Collegio di garanzia presso il Coni.