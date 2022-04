Il Pescara sbanca Pistoia e consolida il quarto posto

Allo stadio Melani il Pescara conquista la seconda vittoria consecutiva battendo la Pistoiese per 3-1. Per i biancazzurri sono andati D'Ursi, Ferrari ed Illanes. A nulla è servito il momentaneo pareggio del padroni di casa, sull'1-1, di Melani.

Sabato 23 aprile il Pescara ospiterà l'Imolese per l'ultima gara di campionato. I biancazzurri, con il successo di ieri sera, hanno consolidato il quarto posto grazie al k.o. della Virtus Entella sul campo della Reggiana. Nonostante la vittora tennistica del Cesena sulla Carrrarese (6-0) il Pescara spera ancora nel terzo posto, distante a soli 2 punti, che si deciderà appunto all'ultima giornata. Se il Pescara dovesse battere l'Imolese ed il Cesena dovesse perdere a Siena il Delfino scavalcherebbe proprio i romagnoli.

LA PARTITA: Zauri schiera i biancazzurri con il 3-4-3 con la linea difensiva composta da Ierardi, Drudi e Ingrosso; a centrocampo Pompetti e Pontisso mentre sulle fasce ci sono Frascatore e Cancelotti; in avanti il tridente offensivo composto da Ferrari, D’Ursi e Clemenza.

La Pistoiese di Alessandrini vara un 3-5-2 con l’ex Bocic in avanti affiancato da Di Massimo. Arbitra Arace della sezione di Lugo Romagna.

Dopo 40 secondi la prima chance del match è per i padroni di casa: cross basso dalla sinistra di Martina in area di rigore per Di Massimo, con l’attaccante che sfiora il pallone. Al 12’ arriva la prima occasione anche per il Pescara con Clemenza che fa partire un sinistro dal limite, il pallone non prende la giusta traiettoria finendo alta sopra la porta difesa da Seculin.

Un minuto dopo l’arbitro assegna un calcio di punizione a favore della Pistoiese: Di Massimo batte dal limite dell’area, Sorrentino blocca centralmente la conclusione avversaria. Al 15’ la Pistoiese passa in vantaggio su un altro calcio di punizione battuto da Di Massimo ma il direttore di gara, Arace della sezione di Lugo Romagna, annulla la rete dell’1-0 a causa di un fallo in area di rigore. Si resta sullo 0-0. Al 17’ grandi proteste dei padroni di casa per un fallo di Drudi, in area di rigore, ai danni di Bocic, con i due giocatori che si affrontano a muso duro.

Al 21’ il Pescara passa in vantaggio con Eugenio D’Ursi che dalla sinistra fa partire un tiro dai 30 metri insaccando la sfera all’incrocio del primo palo: 0-1. Al 29’ la Pistoiese sfiora il pareggio con il tiro di Di Massimo, verso l’angolo basso alla destra di Sorrentino, ma la conclusione termina sul fondo. Al 36’ altra occasione dei toscani con il destro di Bocic che termina fra le braccia di Sorrentino. Il pareggio è nell’aria e al 38’ la Pistoiese pareggia con il colpo di testa di Moretti: 1-1.

Al 41’ si rivedono nuovamente i biancazzurri con il tiro di Pontisso che finsice alto sopra la porta. Tre minuti dopo i biancazzurri si riportano in vantaggio: cross di Clemenza sul primo palo per il colpo di testa dell’ex Franco Ferrari e batte il portiere Seculin: 1-2. Diciassettesimo gol in campionato per “El Loco” che non esulta per rispetto dei suoi ex tifosi. Il primo tempo termina senza minuti di recupero con il Pescara in vantaggio per 2-1 sulla Pistoiese.

Nella ripresa Zauri opta per il primo cambio: fuori Ierardi, ammonito nel primo tempo dal direttore di gara, dentro Illanes. Al 51’ il Delfino cala il tris sullo stadio Melani: colpo di testa di Clemenza proprio per Illanes, sul filo del fuorigioco, che in area batte Seculin con il sinistro verso l’angolino basso del primo palo: 1-3. Primo gol stagionale per il difensore argentino. Partita in totale controllo per i biancazzurri di Luciano Zauri che non rischiano nulla. All’86’ Cernigoi, entrato al posto di Ferrari, ruba palla ad un giocatore della Pistoiese, serve sulla sinistra Frascatore che fa partire un cross in area per Diambo, subentrato a Pontisso, la palla resta tra i piedi dei biancazzurri con Cancelotti che crossa nuovamente, colpo di testa sul secondo palo di Frascatore per Rauti, anch’egli entrato al posto di D’Ursi, con la sfera che termina sopra la porta.

Dopo 3 minuti di recupero l’arbitro mette fine al match: il Pescara passa a Pistoia consolidando il quarto posto. Sabato 23 aprile l’ultima gara di campionato, all’Adriatico, contro l’Imolese.

TABELLINO

PISTOEISE-PESCARA 1-3

MARCATORI: 21’ D’Ursi (PE), 38’ Melani (PI), 44’ Ferrari (PE), 51’ Illanes (PE)

PISTOIESE (3-5-2): Seculin; Moretti, Portanova (86’Nica), Sottini; Mezzoni (56’Pinzauti), Suciu, Marcucci, Folprecht (71’Pertica), Martina; Bocic, Di Massimo (71’D’Antoni); All. Alessandrini

PESCARA (3-4-3): Sorrentino; Ierardi (45’ s.t Illanes), Drudi, Ingrosso; Cancellotti, Pompetti, Pontisso (74’ Daimbo), Frascatore; Clemenza (88’Memushaj), Ferrari (84’ Cernigoi), D’Ursi (74’ Rauti); All. Zauri

AMMONITI: Ierardi (PE); Portanova, Pertica (PI);

ESPULSI: /

ARBITRO: Arace della sezione di Lugo Romagna