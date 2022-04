Verso il Giro D'Italia: Pescara si prepara ad accogliere la 10Â° tappa

Manca meno di un mese all'inizio della centocinquesima edizione del Giro d'Italia. Martedì 17 maggio la città di Pescara sarà protagonista della 10° tappa, con un percorso lungo 196 km che porterà i corridori verso Jesi.

Il Comune, in occasione della manifestazione sportiva, ha deciso di illuminare i monumenti cittadini di rosa, il colore predominante del Giro d'Italia. Ma non solo, anche il sito istituzionale del Comune è stato colorato di rosa. Con un videomessaggio apparso sulla pagina Facebook del Comune, il Sindaco Carlo Masci ha annunciato anche grandi eventi e concorsi per accompagnare la nostra città verso il Giro d’Italia.

"Cari pescaresi,

Pescara, la nostra città si veste di rosa. Dopo 21 anni torniamo ad ospitare la tappa del Giro d'Italia, uno degli sportivi più seguiti al mondo. Martedì 17 maggio, segnatevi questa data, tra meno di un mese, la decima tappa della corsa ciclistica partirà proprio da Pescara ed il giorno prima, lunedì 16 maggio, la carovana rosa si fermerà per un'intera giornata di riposo nella nostra meravigliosa città.

Per questo importante appuntamento Pescara deve presentarsi con tutte le sue bellezze ed effervescenze, per questo abbiamo pensato ad un programma di eventi con cui ci avvicineremo a quelle date che vedranno protagonisti proprio voi. La nostra città si vestirà completamente di rosa. I nostri monumenti, la torre dell'orologio del Municipio, l'Aurum, il Ponte Flaiano, le vetrine dei negozi, ristoranti, bar e stabilimenti balneari tutto sarà rosa.

Anche il sito Internet del Comune, il nostro portale telematico ed istituzionale da oggi si tingerà con i colori della corsa. Abbiamo pensato ad un contest a cui potrete partecipare tutti voi. Un concorso che premierà la vetrina più bella, il piatto più rosa, l'autoscatto più fantasioso a tema del giro.

Seguiteci sul sito comune.pescara.it e sui social istituzionali per scoprire tutte le iniziative che nelle prossime settimane ci condurranno per mano a uno degli appuntamenti più attesi dell'anno."