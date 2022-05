Giudice Sportivo: ammenda di 500 euro alla Pescara Calcio

Il Giudice Sportivo ha deciso di infliggere un'ammenda alla Pescara Calcio di 500 euro.

Durante la partita di ieri contro la Carrarese, valevole per il primo turno dei play-off di Serie C, i tifosi della Curva Nord hanno utilizzato nei primi minuti di gioco dei fumogeni bianco e azzurri, disperdendosi verso il terreno di gioco e pregiudicando la visibilità della partita.

Questo il referto del Giudice Sportivo: "PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, all’inizio della gara, acceso, nel settore curva tifoseria locale, alcuni fumogeni che producevano intenso fumo azzurro e bianco che si disperdeva sul terreno di gioco in forma persistente e maleodorante per alcuni minuti, senza tuttavia pregiudicare la visibilità ai fini della prosecuzione del gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed., r.c.c.).